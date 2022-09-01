İBB’nin Erzurumlu başarılı Bürokratı Ayhan Koç’un Mutlu Gününde CHP Heyeti tam kadro yeraldı

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç’un oğlu İlhan Koç, Sultanbeyli Erzurumlular Dernek Başkanı Ali Sezer’in yeğeni Havva Sezer ile dünyaevine girdi. Koç ve Sezer ailesinin bu mutlu gününde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve çok sayıda katılan davetliler yalnız bırakmadı.

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda gerçekleşen düğün töreninde genç çiftlerin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, nikâh şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yaptı.

Sunuculuğu Güler Kahraman’ın yaparken, Erzurum Bar Ekibinin sergilediği Erzurum Barları eşliğinde başlayan düğün Erzurumlu sanatçılar Burhan Topal ve Amir Yıldırım’ın konserleriyle devam etti.

Koç ailesini bu gururlu günlerinde siyaset, bürokrasi, STK, iş dünyası ve yakınları yalnız bırakmadı. Çok sayıda davetlilerin katıldığı gözlenen düğün törenine katılamayıp telgraf ile tebrik mesajlarını gönderenlerin yanısıra, onlarca çelenk gönderilmesi de dikkat çekti.

Düğüne katılanlar arasında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Milletvekilleri Akif Hamza Çebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, birçok siyasi parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, STK ve Oda Başkanları, Erzurumlular Konfederasyon, Federasyon, dernek temsilcileri, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının tanınmış simaları ile eş dost ve akrabalarında aralarında bulunduğu birçok davetli katıldı.

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