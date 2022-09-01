DÜNYANIN YELKENLİLERİ BOSPHORUS CUP 21’İNCİ KEZ İSTANBUL’DA

Türkiye’nin en önemli yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup, bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İBB’nin de destekleriyle gerçekleşecek organizasyonun Boğaz etabı, 24 Eylül’de yelken severleri bekliyor. İstanbullular, İBB tarafından Arnavutköy Akıntı Burnu’nda kurulan izleme noktasından yarışları takip edebilecek.

Ülkemizin en büyük spor organizasyonlarından olan Bosphorus Cup, bu sene 21. kez yelken severlerle buluşuyor. “İstanbul Yelken Açıyor” sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Bosphorus Cup’ın bu seneki sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK da bulunuyor. Bosphorus Cup yabancı misafirleri, 19-26 Eylül tarihleri arasında teknelerini İSPARK’a ait İstmarin’de (İstinye-Tarabya) ücretsiz şekilde bağlayabilecek.

DÜNYANIN YELKENLİLERİ İSTANBUL’DA OLACAK

IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplamda 8 farklı kategoride gerçekleşecek

Bosphorus Cup’a 10 farklı ülkeden 400 yabancı yarışmacı katılacak. İstmarin Özel Kupası’nın da verileceği organizasyonda, yerli yabancı toplam 900 sporcu yer alacak.

Bosphorus Cup 21. yılı yarışması, 22 Eylül Perşembe Caddebostan Bölgesi’nde antrenman ve şamandıra yarışları (Rüzgâr Üstü-Leeward Yarışı) olarak başlayacak, 23 Eylül Cuma günü ise Caddebostan-Prens Adaları-Kalamış güzergâhında olacak. Adını İstanbul Boğazı’ndan alan Bosphorus Cup yarışının Boğaz etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. Onlarca yelkenlinin kupayı kaldırmak için yarışacağı bu muhteşem yarışmanın son günü ise 25 Eylül Pazar günü tekrar Caddebostan açıklarında gerçekleşecek.

İstanbullular, İBB kuruluşu olan İstmarin tarafından Arnavutköy Akıntı Burnu’nda kurulan izleme noktalarından yarışları izleyebilecek.

İSPARK, YELKENLİ YARIŞI DENEYİMLEYECEK

Tüm dünyadan yelken severlerin takip edeceği yarışma olan Bosphorus Cup’ın Haliç ayağındaki şirketler yarışında, bu sene İSPARK ekibi de yer alacak. Haliç’in masmavi sularında düzenlenecek BC Corporate yarışında yer alacak İSPARK ekibi, eşsiz bir deneyim yaşayacak.