Kadıköy’de, Decollage Art Space’de “Yaz Seçkisi” Sergisi

Kadıköy’de bulunan Decollage Art Space, 15 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında “Yaz Seçkisi” ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Mahir Güven, İbrahim Örs, Zekai Ormancı, Altan Çelem ve Ekrem Kadak’ın çalışmalarının yer alacağı seçkide toplam 13 eser bulunuyor.

Decollage Art Space’te, Kasım ayında kapsamlı bir solo sergiyle izleyiciyle buluşacak olan Mahir Güven, bir ay önce aramızdan ayrılan ve Decollage Art Space’in “Le Voyage” adlı son sergisinde bir resmiyle yer alan İbrahim Örs; çalışmalarında sıklıkla mekanizm, devinim ve denge unsurlarıyla çalışan Zekai Ormancı; kendine özgü resimsel gerçeklik diliyle Altan Çelem ve çalışmalarında ten, an ve boşluk temalarına yoğunlaşan Ekrem Kadak’ın üretimleri seçki kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaret Saatleri: Her gün: 12:00 – 19:00

Adres: Suadiye Mahallesi, Müzeyyen Sokak, No:4/1, 34740, Kadıköy/İstanbul

İletişim: +90 532 363 09 89 – info@decollageartspace.com

Decollage Art Space’in yeni sezonu 14 Eylül’de, tasarımda 50 yıllık sürecinin aktarılacağı Oya Akman sergisiyle başlayacak olup, ilgi çekici sergi ve paralel etkinliklerle devam edecek.

Galeri