MİLLİ SPORCU YAVUZ AKTUNÇ OYUNCU OLDU

Yapımcılığını Baran Mayda’nın, yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Mahmut Baldemir’in yaptığı ‘Ali Çevlik’ sinema filmi çekimleri Bingöl’de devam ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan 39 yaşındaki milli sporcu Yavuz Aktunç kariyerine antrenörlüğün yanında oyunculuğuda eklediğini söyledi. Daha önce bir çok kısa film çeken Aktunç’un oyunculuk performansı merak konusu oldu. Çekimleri Bingöl’de devam eden sinema filminin konusu ise Bingöl’lü genç bir boksörün hikayesi olacak.

Filmde konuk oyuncu olarak Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Milletvekili Fevzi Berdivek’te yer alıyor. Başrolde ünlü oyuncu Erkan Bektaş oynarken, Erkan Bektaş’a Yavuz Aktunç, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken eşlik ediyor.

Film 2023’ün Şubat ayında vizyona girecek.

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