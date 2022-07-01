Makedonya Buçim’de Renkli Bir Festival, “Geleneksel Yörük Şenlikleri”

Makedonya’nın Radoviş şehrine bağlı Buçim köyünde Doğu Makedonya Türkleri Derneğinin her yıl düzenlemiş olduğu “Geleneksel Yörük Şenlikleri” İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin de proje ortaklığında köy meydanında düzenlendi.

Festivale çevre köylerden ve bölgeden yoğun ilgi oldu.

Etkinliğe İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ile

TC Belediyelerinden Yalova-Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyeleri katılım sağladı.

Ayrıca Makedonya’dan Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Vekili Enver Hüseyin

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Yusuf Hasani,

Afad Genel Müdür Vekili Zülfikar Zeynullah,

Devlet Rezervleri Genel Müdür Vekili Sead Sadikoski katılım sağladılar.

Yerel yönetim temsilcilerinden;

Radoviş Belediye Başkanı Atso RİSTOV,

Konçe Belediye Başkanı Zlatko RİSTOV ve belediye meclis üyesi Enis ÖMER ve arkadaşları katılım katıldı.

TDP Genel Sekreteri Erdal AHMEDİ, TDP Merkez Meclis Üyeleri ve şübe başkanları dernek başkanları yanı sıra Buçim maden ocağı yöneticileri ve Adora İnzinering sahibi Vanço Çifliganec ve Almanya’dan City Gold sahibi Necat İbrahim hazır bulundular.

Program spor aktiviteler, yağlı güreş, folklor gösterilerinden sonra Bahri Bend Konseri ve Türkiye’den katılan sanatçı Tuğba Ünal konseriyle devam etti.

Organizasyonu yapan Kasım Alper Özdemir; Sultan Murad yadigârı ata topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim alıp büyüğü bu ülkede bu güzel etkinliklerde pay sahibi olmak İyilik Hareketi gönüllüleri içinde ayrı bir güzellik; dedi.

Özdemir 4 gün boyunca köy gezilerine ve çocuklara hediyeler vermeye de devam ediyor.

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