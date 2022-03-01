Türkiye’nin En Büyük Saat Satıcısı

E-ticaret siteleri arasında bulunan Pasha Saat 2008 yılından beri kaliteli saatlere sahip olmak isteyen kadınlar ve erkekler için varlık sürdürüyor. Eta replika saatlerin güvenli bir şekilde satın alınmasını sağlayan site uygun fiyat politikası sayesinde müşterilerini memnun etmeyi amaçlıyor.

Hangi Marka Saatler Satışa Sunuluyor?

Ülkenin en büyük eta saat satıcısı olma hedefinde ilerleyen web sitesinde insanların zevklerine hitap edecek farklı markalara ait saatlerin satışı yapılıyor. Saate ihtiyaç duyanlar markalar için hazırlanmış sayfaları inceleyerek tarzlarını yansıtacağını düşündükleri saatlere sahip olabiliyorlar.

Siteden satın alınabilecek saat markaları arasında ise şunlar yer alıyor; Hublot, Glasshütte, Bvlgari, Tudor, Zenith, IWC, Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Panerai, Richard Mille ve Ulyesse Nardin isimli markalar oluyor.

Satışa Sunulan Saatlerde Garanti Var Mı?

Kalite ve marka saatlere sahip olmak isteyenler web sitesinden satın alacakları saatlerin garantili olmasını tercih ediyorlar. Bu sayede saatlerde sorun çıktığında garanti kapsamından yararlanmaları mümkün oluyor.

Bu nedenle web sitesinde satışa sunulan saatlerde de garanti süreleri bulunuyor. Genel olarak saatler için sunulan garanti süresi ise 2 yıl oluyor ve bu garanti mekanizmayı kapsıyor. Ayrıca satın alınacak saatlere dair merak edilenler bilgi sayfalarında paylaşılarak alıcıların ürünler hakkında fikir sahibi olması sağlanıyor.

Saat Alışverişinde Kargo Avantajı Var Mı?

İstanbul merkezli olarak çalışan firma satın alınan saatlerin İstanbul genelinde sipariş günü içerisinde teslim edilmesini sağlıyor. İstanbul dışındaki illerde ise kargoyla gönderim yapıyor. Anlaşmalı kargolar saatlerin güvenli bir şekilde alıcısına ulaşmasını sağlıyorlar. Ayrıca firma saat alışverişinde bulunan müşterileri için ücretsiz kargo imkanı sunuyor.