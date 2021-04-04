İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan’ı, Müziğin Dahi Çocuğu ile Kutluyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan’ı, Müziğin Dahi Çocuğu ile Kutluyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan’ı, Müziğin Dahi Çocuğu ile Kutluyor; Wolfgang Amadeus Mozart

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri TRT 2’de

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletin geleceği olan çocuklara verdiği önemin bir sonucu olarak, 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesiyle, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk milli bayram “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”… Bu özel günün yıldönümünde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuklar özelinde tüm sanatseverler için bir konser gerçekleştirecek. Bir senesini dolduran pandemi nedeni ile geçen sene olduğu gibi bu sene de çocuklar ve aileleri salonda olamasalar da 23 Nisan özel konseri, TRT 2 ekranlarından, 23 Nisan 2021 saat:19:00’da canlı yayınla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşabilecek.

Sanat hayatı ile çocuklara ilham olabilecek, müziğin dahi çocuğu ve tüm zamanların en büyük bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) eserleri ile, konserin temasını oluşturuyor…Henüz üç yaşındayken müzisyen olan babası tarafından yeteneği keşfedilen Mozart, müzik derslerine başlamıştı ve aldığı eğitimin çok ilerisinde başarılar gösteriyordu. Altı yaşında yapmaya başladığı bestelerini, aynı zamanda öğretmeni olan babasının yardımıyla notalara döküyordu. Küçük yaşlarda piyano,keman, org ve viyola gibi enstrümanlarda olağanüstü yetenekler sergilemişti. İlk senfonisini ise sekiz yaşında yazmıştı. Besteci hayatı boyunca senfoni, opera, sonat, serenad, dini müzikler, konçerto gibi farklı tarzlarda 600’ü aşkın eser bestelemiştir.

23 Nisan konserinin programında yer alacak Mozart’ın önemli eserleri şöyle; Yazıldığı dönem (1783) çok revaçta olan mehter müziğinin ezgilerinden esinlenerek bestelediği düşünülen “Türk Marşı”, Yaylı dörtlüsü için bestelediği çok ünlü serenatı “Küçük Bir Gece Müziği” seslendiriliyor.

Programda ayrıca, Mozart’ın çok sevilen operalarından sahneler yer alıyor…

18.yy’da Avrupa’nın, Türklere ve Doğu kültürüne olan merakının sonucu olarak ortaya çıkan eserlerden en önemlisi “Saraydan Kız Kaçırma”…

Mozart’ın “Opera Buffa”yani komik opera olarak sınıflandırdığı, komedi ve melodram öğelerini barındıran operası“Don Giovanni”…

Singspiel (Almanca’da şarkı ve diyalog içeren çoğunlukla komedi olan opera türü) örneği olan ve komedi, sihir ve fantastik öğeleri ile çocukların dikkatini

çeken “Sihirli Flüt”…

İnsan ilişkilerinin evrensel gerçeklerini ve karmaşıklıklarını konu alarak zamansız bir komediye dönüşen, Mozart’ın olağanüstü bestesi ile şaheser kabul edilen

“Figaro’nun Düğünü”… operalarından sahneler izlenebilecek.

Murat Cem Orhan, temsilin orkestra şefliğini üstlenirken, Caner Akın ise sahneye koyuyor. Kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

İDOB solistleri; Gülbin K. Günay, Nazlı Deniz Süren, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Caner Akgün, Nejat Işık Belen, Sevan Şencan ve piyanist Hüseyin Kaya sahnede olacaklar. Anıl Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı ise temsilde yer alacak yaylı dörtlüsü.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin artık gelenekselleştirdiği “Opera ya da Bale denince aklına ne geliyor” konulu , 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan resim yarışması da sonuçlanacak. Bu yıl 8.si düzenlenen yarışmaya ilk kez online olarak katılım sağlandı.

Galeri