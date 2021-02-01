İSKİ ve İGDAŞ sayaçları aynı anda personel tarafından okunarak faturalandırılacak

Su ve doğalgaz sayaçları aynı anda artık tek personel tarafından okunarak faturalandırılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan İSKİ ve İGDAŞ yeni bir uygulamaya geçerek, Kurum kaynaklarının daha etkin kullanımı ile halk sağlığının korunmasına yönelik bu uygulama pilot bölge olarak Bakırköy ve Sarıyer ilçelerinde devreye alınarak başladı, ilerleyen zaman içinde diğer ilçelerde de aynı uygulamaya geçilecek.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|+23
|44
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|+16
|37
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|+3
|36
|6
|Gaziantep
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|+9
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|+4
|31
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|+1
|28
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|+4
|25
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
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