Kadıköy Bahariye caddesindeki bonibonlar yeniden boyandı

Kadıköy’ün prestij caddelereinden olan Bahariye caddesinde nostaljik tramvay yolunun çevreleyen renkli toplar yeniden boyandı.

Bahariye caddesine renk katan bonibonların renklerinin solması sebebiyle, belediye ekipleri tarafından yeniden rengrenk boyandı. Bu caddeyi gezenler tarafından hatıra fotoğrafları, selfiler çekilmesine sebep olan bu renkli objeler caddeye ayrı bir ahenk ve estetik kazandırıyor.

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