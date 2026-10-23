Kadıköy Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Hazır

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Kadıköy’de “Gücümüz Cumhuriyet” sloganıyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Haftası boyunca düzenleyeceği konserler, söyleşiler, sergiler ve yelken yarışlarıyla bayram coşkusunu Kadıköy’ün tüm mahallelerine taşıyacak.

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar, 19 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yakılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı meşalesiyle başlayacak. 19-29 Ekim tarihleri arasında Gençlik Sanat Merkezi Gençlik Bandosu’nun marşları, bayrak dağıtımları, Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin sokak konserleri, Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın konserleri, söyleşiler, sergiler ve yelken yarışlarıyla Cumhuriyet coşkusu ilçenin dört bir yanında yaşanacak.

MAHALLELERDE BAYRAM COŞKUSU

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ilçenin tüm mahallelerine taşıyacak. Cumhuriyet Bandosu, 29 Ekim’e kadar mahallelerde marşlar çalarken Kadıköylülere Türk bayrakları dağıtılacak. Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin düzenleyeceği sokak konserleriyle de bayram coşkusu mahallelerde yaşatılacak.

KADIKÖY SÖYLÜYOR, CUMHURİYET YAŞIYOR

Kadıköy Belediyesi, 28 Ekim Çarşamba günü Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde “Kadıköy Söylüyor, Cumhuriyet Yaşıyor” konserini düzenleyecek. Her yaştan Kadıköylüyü bir araya getirecek konserde, Cumhuriyet marşları hep birlikte seslendirilecek.

Şef İlkan Atay yönetiminde sahne alacak Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası, öğretmenleri ve öğrencileriyle konsere eşlik edecek. Gençlik Sanat Merkezi, Suadiye Gönüllüleri ve Kriton Curi Vokalist Pop Korosu ile solistler de Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel repertuvarla sahnede olacak.

Konser alanının yanında, Çocuk Sanat Merkezi resim öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı Cumhuriyet temalı eserler de sergilenecek.

SERGİ VE SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in tarihine ışık tutan bir sergi ve söyleşi programını da Kadıköylülerle buluşturacak. Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait nadir fotoğraf ve belgelerin yer alacağı “Cumhuriyet Işığı” sergisi, 28 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

28 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet Neden Gereklidir” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Yazar Ömür Kurt’un moderatörlüğünde, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte Cumhuriyet’in önemi ve gerekliliği ele alınacak.

CUMHURİYET KUPASI YELKEN YARIŞLARI

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 28 Ekim Çarşamba günü Saat 10.00’da Setur Kalamış Marina’da başlayacak programda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı açılış konuşmasını yapacak.

Açılışın ardından bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek. Setur Fenerbahçe-Kalamış Marina’dan başlayacak yürüyüş, İstanbul Yelken Kulübü’nde sona erecek. Yelken yarışları ise Fenerbahçe Parkı’nın burnundan izlenebilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI’NDA RESMİ TÖRENLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’da Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlenecek. 29 Ekim Perşembe günü ise saat 10.00’da Bağdat Caddesi Feneryolu Resmi Tören Alanı’nda Resmi Geçit Töreni gerçekleştirilecek.

BÜYÜK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemli buluşması, 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü olacak. Binlerce Cumhuriyet sevdalısı, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle aynı coşkuyu paylaşmak üzere bir araya gelecek.

Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Göztepe Işıklar’da sona erecek. Türk bayrakları ve ışıklı LED ekranlarla süslenecek Cumhuriyet tırı da korteje eşlik edecek. Yürüyüş, caddenin çeşitli noktalarına kurulacak dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek.