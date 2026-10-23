İş Yerinde Mobbing ve Akran Baskısı: Sessiz kalma, tavır al!

Sevgili okurlar bu makalemizin konusu çalışma hayatımızda karşı karşıya kaldığımız olumsuzluklar.

İş hayatı yalnızca görev ve sorumluluklardan ibaret değildir; aynı zamanda insan onurunun sınandığı bir alandır. Ne yazık ki kimi zaman yöneticilerden, kimi zaman da çalışanlardan gelen baskılar, bir çalışanın ruhunu ve emeğini tüketir. Bu baskının adı mobbingdir.

Mobbinge uğrayan bir çalışanın ilk yapması gereken şey, sessiz kalmamaktır. Sessizlik, baskıyı meşrulaştırır. Tavır almak, hakkını savunmak, insan onurunu korumak demektir. Önce kendine güvenmeli, sonra doğru kanallara başvurmalıdır: iş yeri içi iletişim mekanizmaları, insan kaynakları, hatta gerektiğinde hukuki yollar.

Akran baskısı ise çoğu zaman görünmez bir zincir gibi çalışanın boynuna dolanır. “Herkes böyle yapıyor” cümlesi, bireyin özgürlüğünü yok eder. Oysa cesaret, bu zinciri kırmaktır. Bir çalışanın kendi değerini bilmesi, mobbing karşısında en güçlü silahıdır.

iş yerinde baskıya boyun eğmek, yalnızca bireyi değil, tüm kurumu çürütür. Ders almak, ders vermek burada başlar. Çalışan hakkını savunmayı öğrenir; yönetici ise adaletli olmayı. Çünkü hakikat, ancak birlikte tavır aldığımızda çoğalır.

Huzur dolu çalışmalar dilerim

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul