Kadıköy’de Ankastre Cihazlara Kış Öncesi Bakım: Fırın, Ocak ve Davlumbazda Nelere Dikkat Edilmeli?

Kış aylarında mutfakta geçen zaman artıyor ve ankastre cihazlar daha yoğun çalışıyor. Fırın, ocak ve davlumbazda yapılacak küçük kontrollerle büyük arızaların önüne geçmek mümkün.

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yemek pişirme sıklığı artıyor. Moda, Fenerbahçe, Caddebostan, Suadiye ve Göztepe gibi semtlerde pek çok evde Gaggenau ve Miele gibi üst segment ankastre cihazlar kullanılıyor. Bu cihazlar uzun ömürlü olsa da yoğun kullanım dönemine girmeden yapılacak basit kontroller hem arıza riskini hem de enerji tüketimini azaltıyor.

Fırın: Conta, fan ve kireç

Fırın kapısındaki conta zamanla sertleşebilir ya da yerinden çıkabilir. Contadan ısı kaçıran bir fırın istenen sıcaklığa geç ulaşır ve daha fazla enerji harcar. Pişirme sırasında kapı kenarından sıcak hava geliyorsa conta kontrol edilmelidir. Fan çalışırken alışılmadık bir ses varsa ya da fırın yemeğin bir tarafını daha çok pişiriyorsa fan motoru ve rezistanslar incelenmelidir. Buharlı fırınlarda ise suyun içindeki kireç zamanla birikir; kullanım kılavuzunda önerilen kireç çözme programını düzenli çalıştırmak cihazın ömrünü uzatır.

Ocak: Tencere tabanı ve yüzey

İndüksiyon ocaklarda tencerenin tabanı ocağa uygun ve düz olmalıdır. Tencereyi algılamayan ya da sık sık kendini kapatan bir ocak her zaman arızalı değildir; bazen sorun tenceredir. Cam yüzeyde çatlak varsa ocak kullanılmamalı ve elektrik bağlantısı kesilmelidir. Gazlı ocaklarda düzensiz ya da sarı renkli alev, bek ve ateşleme parçalarının temizlenmesi gerektiğini gösterebilir.

Davlumbaz: Filtreler unutulmasın

Davlumbazın metal yağ filtreleri düzenli temizlenmezse emiş gücü düşer ve motor daha fazla zorlanır. Pek çok modelde metal filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dışarıya bacası olmayan, havayı filtreleyip mutfağa geri veren modellerde ise karbon filtrenin üreticinin önerdiği aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Motor sesinin artması ya da aydınlatmanın yanıp sönmesi servis kontrolü gerektirebilir.

Buzdolabı ve bulaşık makinesini de unutmayın

Ankastre buzdolabı mevsim fark etmeksizin sürekli çalışır. Özellikle fırının yakınına yerleştirilen modellerde havalandırma boşluklarının açık kalması önemlidir. Kapı contasını basit bir kâğıt testiyle kontrol edebilirsiniz: kapıyı bir kâğıdın üzerine kapatın; kâğıt kolayca kayıyorsa conta yeterince sızdırmazlık sağlamıyor olabilir. Bulaşık makinesinde ise filtreyi ayda bir temizlemek, tuz ve parlatıcı haznelerini dolu tutmak hem yıkama performansını korur hem de kireç kaynaklı arızaları azaltır.

Servis çağırırken nelere dikkat edilmeli?

Arızayı kendiniz gidermeye çalışmadan önce cihazın elektriğini kesin ve ekranda görünen hata kodunu not edin. Teknisyenden yapılacak işlemi ve fiyatı işleme başlamadan önce netleştirmesini, değişen parçaları da faturaya yazmasını isteyin.

Kadıköy’de ankastre cihazları için bağımsız teknik servis desteği arayanlar Kadıköy Gaggenau servisi ve Kadıköy Miele servisi sayfalarından bilgi alabilir ya da 0850 255 20 10 numaralı hattı arayabilir. ServisWorld, bu markaların yetkili servisi değildir; bağımsız teknik servis olarak hizmet verir. Tüm işlemler faturalı yapılır, müşteri onayı alınmadan işleme başlanmaz ve firma Ticaret Bakanlığı SERBİS sistemine kayıtlıdır.