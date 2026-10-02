Kadıköy’deki İşletmeler İçin Web Sitesi Maliyeti: 2026’da Hangi Kalemler Belirleyici?

Bu yazı Onur Freelance’in tanıtım içeriğidir.

Kadıköy’de işletme açan ya da mevcut işini büyütmek isteyen birinin ilk sorularından biri, web sitesinin ne kadara mal olacağı. Moda’daki bir kafe ile Kozyatağı’ndaki bir muhasebe bürosunun ihtiyacı aynı değil; bu yüzden tek bir rakam yerine, fiyatı belirleyen kalemleri bilmek daha doğru bir başlangıç sağlıyor.

Önce sitenin ne iş yapacağı belirlenmeli

Bir web sitesi üç temel işten birini ya da birkaçını üstlenir: işletmeyi tanıtmak, müşteriden talep toplamak veya online satış yapmak. Menüsünü, adresini ve çalışma saatlerini göstermek isteyen bir kafe için tek sayfalık bir site çoğu zaman yeterli olur. Hizmetlerini ayrı ayrı anlatmak, referans göstermek ve teklif formu kullanmak isteyen bir firma kurumsal siteye ihtiyaç duyar. Ürün satacak bir butik ise sepet, ödeme ve kargo adımları olan bir e-ticaret sitesi ister.

Fiyatı belirleyen başlıca kalemler

Sayfa sayısı ve içerik: Metinlerin işletme tarafından mı hazırlanacağı, yoksa yazım desteği mi isteneceği süreyi ve maliyeti doğrudan etkiler.

Metinlerin işletme tarafından mı hazırlanacağı, yoksa yazım desteği mi isteneceği süreyi ve maliyeti doğrudan etkiler. Modüller: Randevu, çok dil, ürün kataloğu veya online ödeme gibi eklemeler kapsamı büyütür.

Randevu, çok dil, ürün kataloğu veya online ödeme gibi eklemeler kapsamı büyütür. Alan adı ve hosting: Her yıl yenilenen ayrı kalemlerdir; sitenin kurulum bedeline dahil olup olmadığı teklifte açıkça yazılmalıdır.

Her yıl yenilenen ayrı kalemlerdir; sitenin kurulum bedeline dahil olup olmadığı teklifte açıkça yazılmalıdır. Bakım: Yayından sonra güncelleme, yedekleme ve güvenlik kontrolleri için aylık bir bütçe ayrılıp ayrılmayacağı baştan konuşulmalıdır.

Örnek bir fiyat çerçevesi

Maltepe merkezli Onur Freelance, fiyatlarını sitesinde açıkça yayımlıyor: tek sayfa web sitesi 12.000 TL’den, kurumsal web sitesi 15.000 TL’den, e-ticaret sitesi 24.000 TL’den başlıyor. Hosting yıllık 2.400 TL, .com ya da .com.tr alan adı yıllık 800 TL; ikisi birlikte yıllık 3.000 TL ve hesaplar işletme adına açılıyor. Kalem kalem döküm ve güncel paketler web tasarım fiyatları sayfasında yer alıyor.

Teklif karşılaştırırken nelere bakılmalı?

İki teklif arasındaki fark çoğu zaman rakamdan çok kapsamdadır. Karşılaştırırken şu sorulara yazılı cevap istemek karşılaştırmayı kolaylaştırır: Kaç sayfa hazırlanacak? Alan adı ve hosting kimin adına açılacak? Site telefona uyumlu mu olacak? Teslimden sonra site işletme tarafından güncellenebilecek mi? Teslim tarihi ne zaman? Bu cevapları içeren bir teklif, sonradan çıkabilecek ek ücret sürprizlerinin önüne geçer.

Süre: içerik hazırsa kısa

Standart bir kurumsal sitenin teslim süresini en çok içerik belirler. Logo, metinler ve fotoğraflar hazır olduğunda kurumsal bir site ortalama 5-7 iş gününde yayına alınabiliyor. Metinlerin sonradan yazılması ya da fotoğraf çekimi gerekmesi takvimi uzatır.

Yerel görünürlük sitenin tamamlayıcısı

Kadıköy gibi rekabetin yoğun olduğu bir ilçede müşterilerin önemli bir kısmı işletmeyi Google Haritalar üzerinden bulur. Web sitesiyle birlikte Google İşletme Profili’nin de doğru adres, telefon ve çalışma saatleriyle doldurulması, sitenin getirdiği talebi artırır.

Web sitesi için bütçe planlayan Kadıköylü işletmeler, Onur Freelance üzerinden ücretsiz ön değerlendirme isteyerek ihtiyaçlarına uygun kapsamı ve yazılı teklifi aynı gün alabilir.