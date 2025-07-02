Şahıs şirketi nedir, nasıl kurulur ve online olarak kurulabilir mi? Vergi yükümlülükleri, avantajları ve Mükellef ile dijital kurulum süreci bu rehberde.

Şahıs Şirketi Nedir? Online Kurulabilir mi?

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin en sık tercih ettiği şirket türlerinden biri olan şahıs şirketi, kuruluş kolaylığı ve düşük operasyonel yükü sayesinde özellikle serbest meslek sahipleri için ideal bir seçenektir. Türkiye’de en hızlı kurulan şirket modellerinden biri olması nedeniyle popülerliğini korumaktadır. Peki şahıs şirketi nedir? Kimler kurabilir? Ve en önemlisi: Bu süreç online olarak tamamlanabilir mi?

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, bir kişinin kendi adına ticari faaliyette bulunmasına olanak tanıyan en temel şirket türüdür. Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte, belirli yasal çerçevelerde faaliyet gösterebilir.

Vergi mükellefi olarak kayıt altına alınan şahıs şirketleri, gerçek kişi ile şirketin finansal yapısını ayırmaz. Bu nedenle kazanç ve borçlardan doğrudan kişi sorumludur. Ancak küçük ölçekli işletmeler, freelancer’lar, danışmanlar, yazılımcılar ve e-ticaret yapan bireyler için düşük kurulum eşiği sayesinde oldukça avantajlıdır.

Şahıs Şirketi Kuruluşu süreci, geleneksel yöntemlerle birkaç gün içinde tamamlanabilirken, artık Mükellef gibi dijital hizmet platformları sayesinde bu işlemler online olarak da yürütülebilmektedir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle vergi dairesine veya dijital olarak Mükellef üzerinden başvuru yapılması gerekir. Başvuru sürecinde girilecek bilgiler, işletmenin faaliyet alanı, adresi ve kişisel kimlik bilgilerini kapsar.

Gerekli Belgeler

Kurulum için genellikle şu bilgilere ihtiyaç duyulur:

Kimlik bilgileri

İkametgah adresi

Vergi levhası başvuru formu

Faaliyet alanı açıklaması

İş yeri adresi (home-office olabilir)

Mükellef üzerinden süreç başlatıldığında, bu bilgiler dijital olarak toplanır ve başvuru adımları uzman danışmanlar eşliğinde ilerletilir.

Şahıs Şirketi Online Kurulabilir mi?

Evet, şahıs şirketi artık tamamen online olarak kurulabilir. Gelişen dijital altyapı ve e-devlet entegrasyonları sayesinde fiziksel bir vergi dairesine gitmeden, tüm süreci çevrim içi olarak yürütmek mümkündür.

Mükellef, Türkiye’deki girişimciler için şahıs şirketi kurulumunu birkaç adımda ve online olarak tamamlamanızı sağlar. Belgeler dijital ortamda hazırlanır, imzalanır ve yetkili danışmanlar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir. Sürecin tamamı şeffaf biçimde takip edilebilir ve teknik destek sağlanır.

Bu sayede:

Vergi dairesine gitmeye gerek kalmaz

Belgeler e-imza veya mobil imza ile tamamlanabilir

Süreç bireysel olarak uğraşmadan yürütülür

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi, basit muhasebe ve düşük yükümlülükleriyle birçok kişi için cazip bir seçenektir. Özellikle işin henüz başında olan girişimciler için, diğer şirket türlerine göre daha esnek bir yapı sunar.

Başlıca avantajlar:

Kurulum işlemlerinin hızlı olması

Muhasebe işlemlerinin sade olması

Vergisel yükümlülüklerin daha az karmaşık olması

Şirketin tek kişiyle yönetilebilmesi

Home-office ile uyumlu olması

Bununla birlikte, şirket borçlarından doğrudan şahsın sorumlu olması da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle faaliyetin ölçeği büyüdükçe başka şirket türlerine geçiş değerlendirilebilir.

Mükellef ile Online Şahıs Şirketi Kurulumu

Mükellef, şahıs şirketi kurmak isteyen bireyler için uçtan uca online hizmet sunar. Geleneksel vergi dairesi süreçlerini dijitalleştiren bu sistem sayesinde, girişimciler hiçbir fiziksel evrak veya randevuya ihtiyaç duymadan şirketlerini kurabilir.

Mükellef ile başvuru süreci şu adımları içerir:

Kullanıcı paneli üzerinden hesap oluşturulur

Belgeler sisteme yüklenir

Süreç boyunca danışmanlık desteği sağlanır

Tüm süreç şeffaf şekilde takip edilir

Şirket kurulumuna dair belge ve bilgiler, işletmenin türüne ve başvuru yöntemine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle bireysel yönlendirme almak ve süreci uzmanlarla yürütmek oldukça önemlidir.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Hizmete Göre Değişir

Şahıs şirketi kurulum sürecinin maliyeti; başvurulan yönteme, danışmanlık hizmetlerine, e-imza teminine ve ek ihtiyaçlara göre değişebilir. Net bir fiyat sunmak yerine, girişimcilerin ihtiyaçlarına özel bir maliyet yapısı belirlenmesi daha doğru olacaktır.

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