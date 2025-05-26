Sofya Opera ve Balesi, Strauss’un “Elektra”sıyla Festival Sahnesinde!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği

Uluslararası Opera ve Bale Festivali “Elektra” Operası ile devam ediyor…

Uluslararası festivallerin gözde topluluklarından biri olan Sofya Opera ve Balesi, güçlü kadrosu ve etkileyici sahne prodüksiyonlarıyla 29 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan gelen topluluk, Richard Strauss’un eseri “Elektra” operasını sahneleyecek.

Yunan trajedisinin yer aldığı en güçlü eserlerden biri olan “Elektra”, intikam, adalet ve aile bağları gibi temaları büyük bir dramatik güçle işler. Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan librettosu, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlanmış olup; besteci Richard Strauss’un modern ve etkileyici müzik diliyle birleşerek sahnede adeta bir psikolojik gerilim atmosferi yaratır.

Eserin rejisörlüğünü, Plamen Kartaloff üstleniyor. Strauss’un katmanlı müziği, Kartaloff’un çarpıcı sahne yorumuyla birleşerek seyirciye unutulmaz bir opera deneyimi sunuyor.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrası’nın deneyimli şef Evan-Alexis Christ yönetiyor. Müzikal anlamda zengin orkestrasyonu ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken Elektra, seyirciyi baştan sona gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Eserin sahne tasarımı da prodüksiyonun güçlü anlatımını destekler nitelikte. Fredy Franzutti’nin koreografisi, Leo Kulash’ın kostüm tasarımları, Sven Jonke’nin dekorları ve Andrej Hajdinjak’ın ışık tasarımı, sahnede görsel ve işitsel bir bütünlük oluşturarak seyircileri Elektra’nın karanlık ve büyüleyici dünyasına davet ediyor.

Temsilde; Klytaemnestra rolünde Gergana Rusekova; Elektra rolünde Lilia Kehayova, Chryzothemis rolünde Tsevetana Bandalovska, Orest rolünde Atanas Mladenov, Aegisth rolünde Daniel Ostretsov sahnede olacak.