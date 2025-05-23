“GÖLGE VARSA IŞIK DA VAR” TEMALI 3. ULUSLARARASI YEDİTEPE BİENALİ BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali başladı.

Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Yeditepe Bienali, bu yıl “Gölge Varsa Işık da Var” temasıyla başladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde zengin içerikli eserler yer alan etkinlikte, sanatseverler gölge ve ışık kavramlarının sanat boyunca nasıl ifade edildiğine tanıklık edecek.

İstanbul’un üç önemli mekânı olan Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzen, bienalin sergi alanları olarak tasarlandı. Özellikle Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzen yıllar sonra bienal için özel olarak açıldı. Turkcell ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleşen bienalde, toplamda 215 eser, 263 sanatçının imzası taşındı. Farklı çeşitlilikte 30 sanatçının da katıldığı bienalde, küratörler Fatih Ömeroğlu ve Furkan Türkyılmaz’ın rehberliğinde, gölge ve ışığın sanatsal yorumu üzerine derinlikli bir bakış açısı sunuluyor.

Sanatçılar, gölge ile ışığın birbirini izleyen doğasını yalnızca sanatsal bir anlatım aracı olarak değil, varlığı ve varoluşun özü olarak işlevleri yansıtır. Bu kapsamda bienal, izleyiciyi düşünsel ve duygusal bir gelişmeyi davet ediyor.

Sergiler, 18 Nisan – 18 Haziran tarihleri arasında haftanın her günü saat 11:00- 19:00 arası ücretsiz olarak gezilebilecek. Giriş için bienalin web sayfasından ya da kapı girişlerinden kayıt olmanız gerekiyor.