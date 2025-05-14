“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” 9. kez gerçekleşiyor

Tiyatro sezonunda 2016-2017’den bu zamana kadar devam eden ve merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen “Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” bu yıl 9. kez gerçekleşiyor.
Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Tören Gecesi 04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:00’de Kıvanç Terzioğlu’nun sunumu ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri”nde Şaylan Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri 2024-2025 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirdiler ve ödül kategorilerindeki ilk 5 adaylarını açıkladılar.
ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ ÜST KURULU:
Anta Toros – Oyuncu
Ataol Behramoğlu – Şair -Yazar – Çevirmen- Edebiyatçı
Güler Berkin – Avukat
Nevra Serezli – Oyuncu
Suna Keskin – Oyuncu
Tamer Levent -Oyuncu -Yönetmen- Yazar- Sanat Yönetmeni
ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
Şaylan Akmen – Başkan
Ayhan Doğan – Sahne ve Müze Tasarımcısı
Derya Özgören – Basın Pr Uzmanı & Moda Köşe Yazarı
Kıvanç Terzioğlu – Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı
Şenay Varlıoğlu Akdamar – Yayıncı
Vedat Akdamar – Yayıncı
Yetkin Yüksel – Oyun Yazarı & Dramaturg & Eleştirmen
2024-2025 SEZONU ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ:
1-) Üstün Akmen Teşvik Ödülü
2-) Üstün Akmen Farkındalık Ödülü
3-) Üstün Akmen Özel Ödülü
4-) Üstün Akmen Seçici Kurul Özel Ödülü
5-) Üstün Akmen Emek Ödülleri IŞIL YÜCESOY & ÇİĞDEM TUNÇ
6-) Üstün Akmen Onur Ödülü DİKMEN GÜRÜN & ZELİHA BERKSOY & ZEYNEP ORAL
7-) Yılın Kültür Sanata Katkı KADIKÖY BELEDİYESİ
😎 Yılın Dekor/ Sahne Tasarımı
8-1-) YALNIZ – MELİSA ŞAHİN
8-2) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – RABİA KİP
8-3-) AŞK BİTER Mİ? – HAKAN DÜNDAR
8-4-) AFİFE – GAMZE KUŞ
8-5-) DRACULA – NİLSU BALDAN
9-) Yılın Kostüm Tasarımı
9-1-) RADYO-YU HÜMAYUN – BUKET ÇELİK
9-2-) GECE KRALİÇESİ – OĞUZ ŞAHİN
9-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ – CANDAN SEDA BALABAN
9-4-)DRACULA – İNCİ KANGAL ÖZGÜR
9-5-)AFİFE – GAMZE KUŞ
10-) Yılın Işık Tasarımı
10-1-) AŞK BİTER Mİ? – CEM YILMAZER
10-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – YAKUP ÇARTIK
10-3-)DRACULA – KEMAL YİĞİTCAN
10-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ – OSMAN AKTAN
10-5-) YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM – GÖKHAN GÜLÇEBİ
11-) Yılın En İyi Müzik
11-1-) BARDA – VOLKAN AKKOÇ
11-2-) AFİFE – TULUĞ TIRPAN
11-3-)DRAKULA – KEMAL ALPAN
11-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – BARIŞ MANİSA
11-5-)GECE KRALİÇESİ – ZÜMRÜT ŞAHİN
12-) Yılın Koreografi / Hareket Tasarımı
12-1-) KHORA – İLYAS ODMAN
12-2-) AFİFE – CANDAŞ BAŞ
12-3-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – TANER GÜNGÖR
12-4-) DRACULA – DİCLE DOĞAN
12-5-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – SERCAN ÖZİNAN
13-) Yılın Dramaturgu
13-1-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – HATİCE YURTDURU
13-2-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI YENİLMEZ – ERGÜN ÖZDEMİR
13-3-)KIRIK PLAK – ÖZLEM ESMERGÜL
13-4-) DRACULA – OKAN BAYÜLGEN
13-5-)MUHAMMED ALİ – SİNAN AKCAN
14-) Yılın Oyun Yazarı
14-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – ERSİN DOĞAN
14-2-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – MURAT MENTEŞ & SERCAN ÖZİNAN
14-3-) SALINCAK – GÜLHAN KADİM
14-4-) KÜÇÜK BALKON – CAN KILCIOĞLU
14-5-) YENİ DÜNYALAR SILA ERKAN
15-) Yılın Ekip Oyunu
15-1-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM – KENDİ VAR ADI YOK
15-2-) MÜŞTEREK KUMPANYA – RADYO-YU HÜMAYUN
15-3-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI – DUBLÖRÜN DİLEMMASI
15-4-) ARA SAHNE – KARDEŞLERİMİ ARIYORUM
15-5-) ECHOES SAHNE & MA PLATFORM – KHORA
16-) Yılın Video Art Tasarım
16-1-) PROJE NO 2 – BÜYÜK PLAN
16-2-) İSTANBUL DT -HEP YEK
17-) Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu
17-1-) YABAN ARISI – EZGİ BAYRAMOĞLU & SİMGE OLCAY ŞENER
17-2-) KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ – MİNE YILDIZ & YAĞMUR GÜÇLÜ & YAREN ÖZKOCA
17-3-) GENÇ WERTHER’İN ACILARI – TUANA GİZEM UZUNLAR
17-4-) GECE KRALİÇESİ – EYLEM KAÇALİN
17-5-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN – SENA KURDOĞLU
18-) Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu
18-1-) BABA – TAHA TEGİN ÖZDEMİR
18-2-) KAPI – UFKUM KALAOĞLU
18-3-) GECE KRALİÇESİ – EREN KAAN ATAY
18-4-) GAYB – AHMET SAİM
18-5-) SABAHA KARŞI – KEMAL YAZICI
19-) Yılın Komedi Oyunu
19-1-) TALENTCO – KIRIK PLAK
19-2-) YY TİYATRO & VİGOR SANAT – KADINLIK BİZDE KALSIN
19-3-) ARA SAHNE – KARDEŞLERİMİ ARIYORUM
19-4-) MÜŞTEREK KUMPANYA – RADYO-YU HÜMAYUN
19-5-) POETİKA YAPIM – AŞK LİSTESİ
20-) Yılın Komedi Kadın Oyuncusu
20-1-) AŞK LİSTESİ – SEVİNÇ ERBULAK
20-2-) KADINLIK BİZDE KALSIN – YASEMİN YALÇIN
20-3) RADYO-YU HÜMAYUN – BUKET ÇELİK
20-4-)HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – EMEL ÇÖLGEÇEN
20-5-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM – BUSE KULEKÇİ
21-) Yılın Komedi Erkek Oyuncusu
21-1-) KIRIK PLAK – SERHAT KILIÇ
21-2-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM – UĞUR UZUNEL
21-3-) AŞK LİSTESİ – HAKAN BİLGİN
21-4-) AŞK LİSTESİ – YOSİ MİZRAHİ
21-5-) KADINLIK BİZDE KALSIN – İLYAS İLBEY
22-) Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu
22-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – DİLEK ULUER
22-2-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN – SELEN UÇER
22-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – ÖZGÜR KAYMAK
22-4-) KUTSAL – ÜMMÜ PUTGÜL
22-5-)KUTSAL – NERİMAN UĞUR
23-) Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu
23-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – TEKİN EZGÜTEKİN
23-2-) BABA – SERHAT BARIŞ
23-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – KÖPEK KALBİ – ALİ GÖKMEN ALTUĞ
23-4-) AFİFE – ATILGAN GÜMÜŞ
23-5-)İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ – FURKAN AYDOĞAN
24-) Yılın Kadın Oyuncusu
24-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – SELENA DEMİRLİ
24-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – MERVE DİZDAR
24-3-) KÜÇÜK BALKON – NAZLI SENEM ÜNAL & VİLDAN ATASEVER
24-4-) AFİFE – DEMET EVGAR
24-5-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ ÖZGE ÖZDER
25-) Yılın Erkek Oyuncusu
25-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – EDİZ AKŞEHİR
25-2-) SALINCAK – YİĞİT SERTDEMİR
25-3-) KÜÇÜK BALKON – DENİZ KARAOĞLU
25-4-) MUHAMMED ALİ – ERDEM KAYNARCA
25-5-) MART – SEVKAN ÇELİK
26-) Yılın Yönetmeni
26-1-) KENDİ VAR ADI YOK – CEMRE SU SALUR
26-2-) HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – YARKIN ÜNSAL
26-3-) AFİFE – SERDAR BİLİŞ
26-4-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – ERSİN UMULU
26-5-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – İBRAHİM ÇİÇEK
27-) Yılın Prodüksiyonu
27-1-) IDPRO & ZORLU PSM & OMNIA YAPIM – İNSANLAR MEKANLAR NESNELER
27-2-) BKM & KABARE DADA – DRACULA
27-3-) AFİFE TİYATRO & ZORLU PSM – AFİFE
27-4-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT – AŞK BİTER Mİ?
27-5-) VİGOR KÜLTÜR SANAT – BARDA
28-) Yılın Oyunu
28-1-) TİYATRO OYUN KUTUSU – GECE KRALİÇESİ
28-2-) YOLCU TİYATRO – MUHAMMED ALİ
28-3-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT – AŞK BİTER Mİ?
28-4-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM – KENDİ VAR ADI YOK
28-5-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI – DUBLÖRÜB DİLEMMASI