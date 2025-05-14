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“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” 9. kez gerçekleşiyor



Tiyatro sezonunda 2016-2017’den bu zamana kadar devam eden ve merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen “Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” bu yıl 9. kez gerçekleşiyor.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Tören Gecesi  04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:00’de Kıvanç Terzioğlu’nun sunumu ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri”nde Şaylan Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri 2024-2025 sezonundaki oyunları izleyerek  değerlendirdiler ve ödül kategorilerindeki ilk 5 adaylarını açıkladılar.

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ ÜST KURULU:

Anta Toros – Oyuncu

Ataol Behramoğlu – Şair -Yazar – Çevirmen- Edebiyatçı

Güler Berkin – Avukat

Nevra Serezli  – Oyuncu

Suna Keskin  – Oyuncu

Tamer Levent -Oyuncu -Yönetmen- Yazar- Sanat Yönetmeni

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Şaylan Akmen –  Başkan

Ayhan Doğan  – Sahne ve Müze Tasarımcısı

Derya Özgören – Basın Pr Uzmanı & Moda Köşe Yazarı

Kıvanç Terzioğlu – Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı

Şenay Varlıoğlu Akdamar – Yayıncı

Vedat Akdamar – Yayıncı

Yetkin Yüksel – Oyun Yazarı & Dramaturg  & Eleştirmen

 

 

2024-2025 SEZONU ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ KATEGORİLERİ:

1-) Üstün Akmen Teşvik Ödülü

2-) Üstün Akmen Farkındalık Ödülü

3-) Üstün Akmen Özel Ödülü 

4-) Üstün Akmen Seçici Kurul Özel Ödülü   

5-) Üstün Akmen Emek Ödülleri   IŞIL YÜCESOY & ÇİĞDEM TUNÇ

6-) Üstün Akmen Onur Ödülü   DİKMEN GÜRÜN & ZELİHA BERKSOY & ZEYNEP ORAL

7-) Yılın Kültür Sanata Katkı KADIKÖY BELEDİYESİ 

 

😎 Yılın Dekor/ Sahne Tasarımı

8-1-) YALNIZ  – MELİSA ŞAHİN

8-2) DUBLÖRÜN DİLEMMASI –  RABİA KİP

8-3-) AŞK BİTER Mİ? – HAKAN DÜNDAR

8-4-) AFİFE  – GAMZE KUŞ

8-5-) DRACULA – NİLSU BALDAN

 

 

 9-) Yılın Kostüm Tasarımı

9-1-) RADYO-YU HÜMAYUN – BUKET ÇELİK

9-2-) GECE KRALİÇESİ – OĞUZ ŞAHİN

9-3-) İSTANBUL  ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ – CANDAN SEDA BALABAN

9-4-)DRACULA – İNCİ KANGAL ÖZGÜR

9-5-)AFİFE – GAMZE KUŞ

 

 

 

 

 

10-) Yılın Işık Tasarımı

10-1-) AŞK BİTER Mİ? – CEM YILMAZER

10-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – YAKUP ÇARTIK

10-3-)DRACULA – KEMAL YİĞİTCAN

10-4-) İSTANBUL  ŞEHİR TİYATROLARI AĞRI DAĞI EFSANESİ – OSMAN AKTAN

10-5-) YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM –  GÖKHAN GÜLÇEBİ

 

11-) Yılın En İyi Müzik

11-1-) BARDA – VOLKAN AKKOÇ

11-2-)  AFİFE  – TULUĞ TIRPAN

11-3-)DRAKULA – KEMAL ALPAN

11-4-) İSTANBUL  ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ  – BARIŞ MANİSA

11-5-)GECE KRALİÇESİ – ZÜMRÜT ŞAHİN

 

 

12-) Yılın Koreografi / Hareket Tasarımı

12-1-) KHORA – İLYAS ODMAN

12-2-) AFİFE – CANDAŞ BAŞ

12-3-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – TANER GÜNGÖR

12-4-) DRACULA – DİCLE DOĞAN

12-5-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – SERCAN ÖZİNAN

 

 

 

 

 

13-) Yılın Dramaturgu

13-1-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI  GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – HATİCE YURTDURU

13-2-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI   YENİLMEZ –  ERGÜN ÖZDEMİR

13-3-)KIRIK PLAK – ÖZLEM ESMERGÜL

13-4-) DRACULA – OKAN BAYÜLGEN

13-5-)MUHAMMED ALİ – SİNAN AKCAN

 

 

14-) Yılın  Oyun Yazarı

14-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – ERSİN DOĞAN

14-2-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – MURAT MENTEŞ  & SERCAN ÖZİNAN

14-3-) SALINCAK – GÜLHAN KADİM

14-4-) KÜÇÜK BALKON – CAN KILCIOĞLU

14-5-) YENİ DÜNYALAR SILA ERKAN

 

 

15-) Yılın Ekip Oyunu

15-1-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM – KENDİ VAR ADI YOK

15-2-) MÜŞTEREK KUMPANYA – RADYO-YU HÜMAYUN

15-3-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI – DUBLÖRÜN DİLEMMASI

15-4-) ARA SAHNE – KARDEŞLERİMİ ARIYORUM

15-5-) ECHOES SAHNE & MA PLATFORM –  KHORA

 

 

16-) Yılın Video Art Tasarım 

16-1-) PROJE NO 2 – BÜYÜK PLAN

16-2-) İSTANBUL DT -HEP YEK

 

17-) Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu

17-1-) YABAN ARISI – EZGİ BAYRAMOĞLU & SİMGE OLCAY ŞENER

17-2-) KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ  – MİNE YILDIZ & YAĞMUR GÜÇLÜ & YAREN ÖZKOCA

17-3-) GENÇ WERTHER’İN ACILARI – TUANA GİZEM UZUNLAR

17-4-) GECE KRALİÇESİ – EYLEM KAÇALİN

17-5-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN – SENA KURDOĞLU

 

 

18-) Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu

18-1-) BABA – TAHA TEGİN ÖZDEMİR

18-2-) KAPI – UFKUM KALAOĞLU

18-3-) GECE KRALİÇESİ – EREN KAAN ATAY

18-4-) GAYB – AHMET SAİM

18-5-) SABAHA KARŞI – KEMAL YAZICI

 

 

 

 

19-) Yılın Komedi Oyunu

19-1-) TALENTCO – KIRIK PLAK

19-2-) YY TİYATRO & VİGOR SANAT – KADINLIK BİZDE KALSIN

19-3-) ARA SAHNE – KARDEŞLERİMİ ARIYORUM

19-4-) MÜŞTEREK KUMPANYA – RADYO-YU HÜMAYUN

19-5-) POETİKA YAPIM – AŞK LİSTESİ

 

 

 

 

20-) Yılın Komedi Kadın Oyuncusu

20-1-) AŞK LİSTESİ – SEVİNÇ ERBULAK

20-2-) KADINLIK BİZDE KALSIN – YASEMİN YALÇIN

20-3) RADYO-YU HÜMAYUN – BUKET ÇELİK

20-4-)HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – EMEL ÇÖLGEÇEN

20-5-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM – BUSE KULEKÇİ

 

 

21-) Yılın Komedi Erkek Oyuncusu

21-1-) KIRIK PLAK – SERHAT KILIÇ

21-2-) KARDEŞLERİMİ ARIYORUM – UĞUR UZUNEL

21-3-) AŞK LİSTESİ – HAKAN BİLGİN

21-4-) AŞK LİSTESİ – YOSİ MİZRAHİ

21-5-) KADINLIK BİZDE KALSIN – İLYAS İLBEY

 

 

22-) Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu

22-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – DİLEK ULUER

22-2-) ÇOĞUNLUKLA BAZEN – SELEN UÇER

22-3-) İSTANBUL  ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ –  ÖZGÜR KAYMAK

22-4-) KUTSAL – ÜMMÜ PUTGÜL    

22-5-)KUTSAL –  NERİMAN UĞUR

 

 

 

 

 

23-) Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu

23-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – TEKİN EZGÜTEKİN

23-2-) BABA – SERHAT BARIŞ

23-3-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI –  KÖPEK KALBİ – ALİ GÖKMEN ALTUĞ

23-4-) AFİFE – ATILGAN GÜMÜŞ

23-5-)İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ – FURKAN AYDOĞAN

 

 

24-) Yılın Kadın Oyuncusu

24-1-) ŞAİRLER MEZARLIĞI – SELENA DEMİRLİ

24-2-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELERMERVE DİZDAR

24-3-) KÜÇÜK BALKON – NAZLI SENEM ÜNAL & VİLDAN ATASEVER

24-4-) AFİFE – DEMET EVGAR

24-5-) İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ  ÖZGE ÖZDER

 

 

25-) Yılın Erkek Oyuncusu

25-1-) DUBLÖRÜN DİLEMMASI – EDİZ AKŞEHİR

25-2-) SALINCAK – YİĞİT SERTDEMİR

25-3-) KÜÇÜK BALKONDENİZ KARAOĞLU

25-4-) MUHAMMED ALİERDEM KAYNARCA

25-5-) MART – SEVKAN ÇELİK

 

 

 

 

 

26-) Yılın Yönetmeni

26-1-) KENDİ VAR ADI YOK – CEMRE SU SALUR

26-2-) HİÇ Bİ ŞEY OLMAMIŞ GİBİ – YARKIN ÜNSAL

26-3-) AFİFE – SERDAR BİLİŞ

26-4-) İSTANBUL  ŞEHİR TİYATROLARI – GİDİON’UN DÜĞÜMÜ – ERSİN UMULU

26-5-) İNSANLAR MEKANLAR NESNELER – İBRAHİM ÇİÇEK

 

 

27-) Yılın Prodüksiyonu

27-1-) IDPRO & ZORLU PSM & OMNIA YAPIM – İNSANLAR MEKANLAR NESNELER

27-2-) BKM & KABARE DADA – DRACULA

27-3-) AFİFE TİYATRO & ZORLU PSM – AFİFE

27-4-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT – AŞK BİTER Mİ?

27-5-) VİGOR KÜLTÜR SANAT – BARDA

 

 

28-) Yılın Oyunu

28-1-) TİYATRO OYUN KUTUSU  – GECE KRALİÇESİ

28-2-) YOLCU TİYATRO – MUHAMMED ALİ

28-3-) ÇOLPAN İLHAN SADRİ ALIŞIK TİYATROSU & PİU ENTERTAİNMENT –  AŞK BİTER Mİ?

28-4-) ENDLESS ART TAKSİM & VOID YAPIM – KENDİ VAR ADI YOK

28-5-) ATLAS TİYATRO ARAŞTIRMALARI – DUBLÖRÜB DİLEMMASI

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📆 14 Mayıs 2025 Çarşamba 23:48   ·   💬 0 yorum   ·  
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