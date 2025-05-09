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Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileri TEKNOFEST 2025’te Kuzey Kıbrıs’tan ödülle döndü



TEKNOFEST 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışması’nda Lise kategorisinde “En İyi Sunum Ödülü”ne layık görülen Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan “Fenerbahçe Sarı Lacivert Fırtınası” takımı, okul müdürü ve danışman öğretmenleri ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürü Tahir Uygur’u ziyaret etti.

Ziyarette, öğrenciler geliştirdikleri “MyTravelJournal” adlı mobil uygulama hakkında bilgi verirken, yarışma sürecinde edindikleri deneyimleri de paylaştılar.

📆 09 Mayıs 2025 Cuma 17:35   ·   💬 0 yorum   ·  
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