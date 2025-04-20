KADEM’de Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM Genel Kurulu’nda konuştu: “Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız”

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 5. Genel Kurulu’nda Av. Dr. Canan Sarı yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkanlık seçimiyle birlikte KADEM’in 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimi de belirlendi.

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan KADEM 5. Genel Kurulu, 2018 yılından bu yana KADEM Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Yönetim Kurulu üyesi ve başkan adayı Avukat Dr. Canan Sarı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. KADEM ve faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona hitap etti.

Konuşmasında 6284 sayılı Kanun’un tavizsiz uygulanmasına verdikleri önemin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadelenin aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan politikaların en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Kadın düşmanı zihniyetin tarihe karıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Son 23 yılda Türkiye’yi kadınlarla birlikte büyüttük, kalkındırdık, demokrasi ve özgürlüklerde parmakla gösterilen bir konuma getirdik. Türkiye Yüzyılı’nı da inşallah yine kadınlarla omuz omuza inşa edeceğiz” dedi.

KADEM’in kadın haklarının korunması ve demokrasinin güçlendirilmesi konusundaki liderliğine güvendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

“Kadınlar, 23 senede sizin buram buram kibir kokan düzeninizi yerle bir etti. Yıllarca büyük bir titizlikle inşa ettiğiniz o cam tavanlar paramparça oldu. Kadınların, başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.

Kadınların hayatın her alanında özgürce yer aldığı, düşüncelerini özgürce ifade ettiği, inançlarını özgürce yaşadığı yeni Türkiye’ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız.”

CANAN SARI: “TÜM KADINLAR İÇİN GÜVENLİ, ONURLU, ADALETLİ BİR YAŞAMI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında KADEM’in“Güven, Onur, Adalet” sloganına vurgu yapan yeni Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı: “Yeni dönemde de bizlere çok önemli sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Bu farkındalıkla, aynı şuur, azim ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların eğitime ve üretime katılımını destekleyen projelere daha fazla kaynak ve enerji ayıracağız. Hak ihlalleri, adaletsizlik ve şiddetle mücadelemizi cesaretle, kararlılıkla sürdüreceğiz.

KADEM olarak kadınların güçlenmesini yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası bir dayanışma çerçevesinde ele alıyoruz. Bu nedenle yalnızca ülkemizdeki değil, dünyanın her yerindeki kadınların hak ve haysiyetlerini korumak için azimle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ve W20 gibi uluslararası platformlarda söylemimizi ve çalışmalarımızı paylaşmaya, dünyadaki tüm mağdur kadınlar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

KADEM 5. Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kuruluşundan bu yana çok kısa bir süre geçmesine rağmen KADEM’in uluslararası platformlarda bilinen ve takip edilen bir STK olduğunun altını çizdi. Okur Gümrükçüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte zorlandığımız zamanlar da oldu. Ancak bizler, tüm ekip arkadaşlarım ve gönüllülerimizle birlikte bu zorlukları gaye birliğiyle aştık. Neydi bizi ‘BİR’ yapan gayemiz? Kadim kültürümüzün ve insan olmanın bizi sorumlu tuttuğu ‘Hak Mücadelesi’ne sahip çıkarak bunu gelecek nesillere aktarmak, kadına yönelik şiddetin karşısında durmaktı…”

KADEM’in bundan sonra da tüm kadınları kapsayan proje ve girişimlerle, yerelde ve uluslararası alanda güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Okur Gümrükçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devrettiği Av. Dr. Canan Sarı’yla yıllardır omuz omuza çalıştıklarını ve KADEM’in misyonuna gönülden bağlı olan Sarı’nın “Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına” yürekten inandığını ifade etti.

YENİ BAŞKAN CANAN SARI OLDU

KADEM’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda 294 delegenin katıldığı oylama sonucunda Av. Dr. Canan Sarı, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Ayrıca KADEM’in yeni yönetim kadrosu da belli oldu.

“Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet” sloganıyla 2013 yılından beri kadınların, siyasetten ticarete, sanattan akademiye her alanda var olabilmeleri için sahada ve akademide mücadele eden KADEM’in 5. Genel Kurulu, aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.

KADEM Yönetim Kurulu başkanı ve il temsilcileri, 3 yıl süre ile ve en fazla 2 dönem huzur hakkı almadan gönüllülük esasıyla görev yapıyor.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ;

Yönetim Kadrosu – KADEM

CANAN SARI KİMDİR?

1975 yılında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale’de, lise eğitimini Trabzon Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Akabinde Fransa’da Strasbourg Üniversitesi’nde Fransızca, ABD’de Louisville Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Spor Faaliyetlerinden Doğan Ölüm ve Yaralamalarda Disiplin ve Ceza Sorumluluğu: Futbol Örneği” konulu tez çalışması ile doktorasını tamamladı. Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu’nda ‘Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyesi’ olarak görev aldı.

Uzun yıllar kadın hakları konusunda çalışmalar yapan Av. Sarı, özellikle şiddet mağduru ve dezavantajlı kadın ve kız çocuklarına hukukî destek verdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye ve yönetici kadrolarında gönüllü olarak çalıştı. Uluslararası Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi, TÜRKAD Kurucu Üyesi, Hukukçu Kadınlar Derneği Üyesi, Hukukçular Derneği Üyesi, KADEM Hukuk Kurulu Başkanlığı, KADEM Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 19 Nisan 2025 tarihli 5. KADEM Genel Kurulu’nda KADEM Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Fransızca ve İngilizce bilen Av. Dr. Canan Sarı, evli ve üç çocuk annesidir.