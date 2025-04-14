“Vakit Baharsa” Karma Resim Sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde Baharı Selamlıyor

Venüs Sanat Galerisi, doğanın uyanışını, renklerin yeniden can buluşunu ve baharın umut dolu ruhunu sanatla kutlamak üzere kapılarını “Vakit Baharsa” adlı karma resim sergisi ile açıyor. 20 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların bahar temalı eserlerini bir araya getiriyor.
Sergide yer alan eserler, baharın tazeliğini, değişimi ve yeniden doğuşu; kimi zaman pastoral bir doğa manzarasıyla, kimi zaman ise içsel bir yolculuğun izdüşümüyle izleyiciye sunuyor.
20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00’de açılacak olan sergide suluboya, akrilik, yağlıboya ve karışık tekniklerle oluşturulmuş 40’ı aşkın eser, doğanın ve duyguların baharına sanatın penceresinden baktırıyor.
Sergiye katılan sanatçılar; Ahmet BAŞOĞLU, Aliona BOIERO, Ayşegül YALINBAŞ, Begüm KARABACAK, Defne İŞÇEN, Emel ERSAVAŞ, Fatoş BARİ, İpek TEREK, Melahat KAMAN, Mücella BALYEMEZ, Müge SNOWDEN, Natali AYDAR, Semanur MUTLU, Sevim IŞILAY, Sibel GÜLAP, Şadan GİDER GÜCÜK’tür.
Sergi 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
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