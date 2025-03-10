Beykoz Belediyesi’nde Köselerin Koltuğuna Özlem Vural Gürzel seçildi

Beykoz Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı. CHP Grubu adına Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Grubu adına Sadullah Hasanoğlu’nun yarıştığı seçimde, üçüncü tur oylamanın sonunda Özlem Vural Gürzel Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Beykoz Belediye Meclisi’nde gerçekleşen seçimde, CHP Grubu’nun 18, AK Parti Grubu’nun 11 ve MHP Grubu’nun 2 meclis üyesi oy kullandı. İlk iki turda adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamazken, üçüncü turda 18 oy alan Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Seçimlerin ardından meclise hitap eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: “Bugün burada, Belediye Başkan Vekili olarak görevime başlarken, siz değerli Beykozlu hemşerilerimizin huzurunda bulunmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum.

Bugün meclisimizde kıymetli oylarıyla demokrasiye destek veren tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ben meclisin takdiriyle ne yazık ki haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler Başkanımıza vekâlet görevine seçildim. Bu görev çerçevesinde, Beykoz’da hizmetlerin devamını, Alaattin Başkanımızın kendisi görevinin başına gelene kadar projelerini gerçekleştirme çabamızı en yüksek seviyede sürdüreceğiz. Bundan sonra ki süreçte Beykoz’da ki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. Demokratik bir yönetim anlayışıyla, ortak akıl çerçevesinde hareket ederek ilçemiz için en iyi kararları almak üzere iş birliği içerisinde çalışacağız.”

“Beykoz halkına, partimize ve Sayın Alaattin Köseler Başkanımıza mahcup olmayacağız”

“Elbette en büyük gücümüzü kıymetli, Beykoz halkından ve değerli Beykoz Belediyesi Meclis Üyelerimizden alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizi hiç yalnız bırakmayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve yürüdüğü hedefe olan inancımız tamdır. Beni bu göreve oylarıyla seçen Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Meclis Grubu’na desteklerini eksik etmeyen İlçe Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah’ın izni ve sizlerin de desteğiyle Beykoz halkına, partimize ve Sayın Alaattin Köseler Başkanımıza mahcup olmayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir?

1984 İstanbul doğumludur. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Londra’da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı. Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü. Evli ve iki çocuk annesidir.