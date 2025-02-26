KÖSTEBEKGİLLER, FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI

7’den 70’e herkesin severek izlediği “Köstebekgiller” in, yeni sinema filmi “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları” nın beklenen fragmanı yayınlandı. Fragman, filmin sinemalarda gösterime gireceği tarihi de müjdeliyor.
Vizyon Tarihi Açıklandı
2 Mayıs’ta Sinemalarda
Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın üstlendiği “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları”, 2 Mayıs’ta sinemalarda gösterime girecek. Filmde; organik ata tohumlarının ihmaller yüzünden yok olması, dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklemektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya (Beyti Engin) karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz (Beren Gökyıldız) ve kardeşi Arda’nın (Mehmet Aybars Kaya) son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıktıkları sürükleyici maceraya tanıklık edeceğiz.
Oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan, Beyti Engin, Mehmet Aybars Kaya, Jennifer Boyner ve Sefo’nun yer aldığı filmde Köstebekgilleri; Pelin Akil (Süslü), Mustafa Oral (Boyo), Lemi Filozof (Kösteban), Yaren Özaydın (Cici) seslendiriyor.
Senaryosunu Ömer Pınar, Yaşar Üzer, Resul Ertaş’ın yazdığı, “Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları”, 2 Mayıs 2025’te vizyonda!
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