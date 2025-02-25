DAĞIN ÖTE YÜZÜ

Ah şu yazarlar, ne güzel insanlar, bizlere hayatı ne güzel anlatırlar.

Gülmek, ağlamak, hüzünlenmek, dert edinmek, empati kurmak, ders çıkartmak hepsi onların sayesinde…

Ne kadar çok kitap o kadar bilinç, bilgi…

İyi ki yazarlar, kitaplar var, iyi ki de yazmışlar.

Dünya klasikleri başlı başına bir öğretidir, birçok şeyi o kitaplardan öğrendik.

Gezmeden, görmeden, duymadan oturduğumuz yerden dünyayı tanımak…

Lev Tostoy, Gorki, Fyodor Dostoyevski, Victor Hugo, Honoré de Balzac, William Shakespeare, Johann Wolfgang Von Goethe, Charles Dickens, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Stendhal…

Adını sayamadıklarım, ne büyük insanlarsınız.

Her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum.

İnsanlığa ışık oldular.

Dünya klasikleri olur da Türk klasikleri olmaz mı?

Namık Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nazım Hikmet Ran, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Halide Edip Adıvar, Aziz Nesin, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Bekir Yıldız, Oğuz Atay ve adını yazamadığım yazarlar da ülkemizi anlattılar.

Her bir yazar ayrı bir dünya…

Yaşama açılan ayrı bir kapı…

Çukurova’yı Yaşar Kemal’den okumalıdır.

İnce Memed, gerçek anlamda bir başyapıttır.

İsterim ki Yaşar Kemal’in kitaplarını tekrar tekrar okuyayım.

Çukurova’yı içimde hissedeyim.

“Dağın Öte Yüzü” kitabını uzun bir aradan sonra tekrar okumak istedim.

Kitap, Toros dağlarının bir yüzünde yaşayan köylülerin, Çukurova’ya iniş süresince karşılaştığı güçlükleri anlatan, insanın doğayla mücadelesini ele alan bir kitaptır.

Ali ve onun yaşlı annesinin, köyden pamuk toplayacakları yere giderlerken başlarından geçen olaylar anlatılır.

Başka hayalleri olan, daha fazlasını isteyen Ali için bile artık sadece zamanında varabilmek önemlidir. Yoksa aç kalacaklardır.

Uzun Ali: Hırsız İbrahim’in oğlu Ali, iyi niyetli biridir. Annesini atla Çukurova’ya götürmek ister ve yolda yaşlı Koca Halil’i ata bindirir. Köydeki en cesur adam olarak bilinir. Muhtara tüm gerçekleri anlatabilen kişidir.

Meryemce: Uzun Ali’nin annesidir.

Elif: Uzun Ali’nin karısıdır. Kocasını seven ve kayınvalidesi Meryemce’ye saygı duyan iyi kalpli bir kadındır.

Koca Halil: 80 yaşında bir adam. Koca Halil, köyde pamuk toplama zamanının geldiğini bildiren kişidir. Ağzı bozuk küfürler saçan bir karakterdir.

Meryemce’nin yolda çektiği çile insanın iliklerine kadar işliyor, insan ölüp ölüp diriliyor.

Öyle bir an geliyor ki, artık bitsin bu çile, diyorsun.

Uzun Ali’nin yolda ne hale geldiğini ise anlatmaya kelimeler yetmez.

İsyan etmek, haykırmak bile yetersiz kalır.

Nasıl bir acıdır, nasıl bir dramdır.

Sanki roman kahramanları değil de siz o yolu yürüyorsunuz.

Romanın içindesiniz.

Hayran kaldım.

Bir olay anca bu kadar güzel ve etkileyici anlatılabilir.

Resmen olayı yaşıyorsun, olayın içindesin.

Bu büyük edebi başarıdır.

Yaşar Kemal, boşuna büyük bir yazar olarak anılmamış, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmemiş.

Boşuna değilmiş, İnce Memed’i herkesin okuması.

Helal olsun!

Ne diyelim…