Günay kaleye Muslera yedeğe

Galatasaray, pazartesi günü önemli bir maça çıkacak.

Belki de şampiyonluğu belirleyecek bu karşılaşma bir derbiden daha fazlası.

Yabancı hakem, uzun süredir karşılıklı kulüp açıklamaları falan derken o an geldi çattı.

Bu arada Cimbom’un Avrupa macerası da bitti.

Biterken de Galatasaray, kaleci Günay Güvenç’i kazandı.

Umarım kaybetmezler Günay’ı.

Zira Muslera’nın takım üzerinde ciddi bir lobisi var.

Kalede artık Günay’ın olmasından yanayım.

Ben yanayım da Okan hoca kimden yana olur bunu maç günü göreceğiz.

O da Muslera’nın lobisinden, huzursuzluk çıkaracağından mütevellit yüksek ihtimalle kaleyi Muslera’ya verecektir.

Yeri gelmişken Okan Hoca’nın üzerindeki baskıyı almak adına şunu sormak lazım: Şu an hangi kaleci daha formda?

Hem sorup hem de cevabı ben vereyim. Formda olan oyuncu her zaman oynar kısacası derbide kale Günay’a teslim edilmeli.

Bir önceki yazımda “Go home Muslera” başlığını kullanmıştım.

Bu yazımın da arkasındayım.

Muslera’nın Galatasaray’da görev süresi doldu ve geçiyor.

Muslera’ya Galatasaray’da belki teknik kadroda görev verilebilir.

Muslera bunu kabul eder mi bilemem.

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