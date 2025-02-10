Ataşehir’de öğrenciler için oluşturulan “İngilizce eğitim koridoru” açıldı

Buğday Tanesi Vakfı tarafından öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunulması amacıyla Ataşehir Mustafa Zeki Demir İlkokulu’nda oluşturulan “İngilizce eğitim koridoru” törenle açıldı.
Okulda düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, güzel bir projeye imza attıklarını söyledi.
İngilizce eğitim koridorunun, Buğday Tanesi Vakfınca oluşturulduğunu aktaran Bayram, “Gençler bizim geleceğimiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Neticede hepimiz bu yollardan geçerek birer buğday tanesi olarak okuduk, büyüdük ve bugün ülkemize ve insanlığa hizmet veriyoruz. İnşallah sizler de okuyacaksınız, büyüyeceksiniz ve ülkemizin geleceğinde bayrağı en iyi noktaya taşıyacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Bayram, kendi hayatını anlatan “Buğday Tanesi” adlı filmin okullarda gösteriminin yapıldığını belirterek, “Geçmişte bizim yaşadıklarımızı, siz değerli kardeşlerimiz yaşamasın, daha iyi bir şekilde yaşasın ve hizmet etsin diye çekilmiş bir film. Dünyanın birçok ülkesinde ödül alan bir film. İzlemeyenler de izlesinler.” diye konuştu.
Deprem bölgesinde binalara yapılan yatırımların önemine değinen Bayram, “Binalara yatırım önemli deprem bölgesiyiz ancak en önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesile devam eder ve hiçbir zaman bitmez.” dedi.
Daha sonra “İngilizce eğitim koridoru”nun ve okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.
İngilizce dersinin işlendiği sınıfa giren davetliler, öğrencilere dil eğitimine ilişkin bazı materyaller hediye etti.
Törene, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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