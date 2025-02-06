BAŞKAN KÖSEDAĞI: “DEPREMİN FARKINDAYIZ, ÇALIŞIYORUZ”

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde olası İstanbul depremine hazırlık yapmak için deprem tatbikatı yaptı. Tatbikata katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Deprem gerçeğinin farkındayız ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Deprem zamanında irtibat ve doğru haberi almak çok önemli. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya çağırıyorum” dedi.

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem gerçeğine dikkat çekmek, olası İstanbul depremine hazırlık yapmak için deprem tatbikatı düzenledi. Kadıköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu koordinasyonuyla, İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü gözetiminde 4 Şubat Salı günü düzenlenen tatbikat senaryosu, 13.30’da Adalar açıklarında gerçekleşen ve büyüklüğü 7.3 olan deprem bilgisinin gelmesi ile başladı. Deprem olduğu bilgisinin gelmesi ile Kadıköy Kaymakamlığı İlçe AFAD Merkezi’nde kriz masası toplandı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın başkanlık ettiği toplantı, Kadıköy İlçesi Afet Müdahale Planı kapsamında Kadıköy ilçesindeki tüm görevli kurumlarının katılımı ile gerçekleşti. Ayrıca Kadıköy Afet Gönüllüleri, mahallelerinde bulunan muhtarlar koordinasyonunda senaryo gereği hasar tespiti yaptı ve açık-kapalı yol bilgisi gibi verileri İlçe AFAD Merkezi ile paylaştı.

Tatbikatta 8 kişi kurtarıldı

Eş zamanlı olarak Zühtüpaşa Mahallesi’nde tatbikat alanı haline getirilen enkazda arama kurtarma çalışmaları başladı. Tatbikat kapsamında 8 kişi enkazın çeşitli yerlerine konumlandırıldı. Senaryo gereği enkaza yerleştirilen kazazedelerin yerleri gizli tutuldu ve tatbikat, gerçeğe yakın bir şekilde yapıldı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy ) den temel afet eğitimi alan Kadıköy Afet Gönüllüleri de enkaza ilk müdahaleyi yapmak için depremin gerçekleşmesinden yaklaşık 15 dakika sonra enkaz alanında hazır bulundu. Kadıköy Afet Gönüllülerin çalışması sonucunda 4 kişi enkazdan çıkarıldı. Gönüllülerin müdahalesinin ardından saat 15.30’da Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy, İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Arama Kurtarma Takımı, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve Marmara Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı’nın (MÜSAR) ekipleri alana geldi. Enkazda bulunan 4 kişinin kurtarılması için harekete geçen ekipler koordineli bir çalışma yürüttü.

Arama kurtarma köpekleri enkaza girdi

Müdahale, binanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesinin ardından özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yer tespitiyle başladı. BAK-Kadıköy’ün arama kurtarma köpekleri Lena ve Coco ile İstanbul İtfaiyesi arama kurtarma köpeği Alex de enkazda arama yaptı. Arama kurtarma köpeklerinin tespit ettiği noktalar işaretlenerek çalışmalara başlandı. Köpeklerin yer tespitinin ardından alanda sessizlik sağlayan arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunanların kurtarılması çalışmalarına başladı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler sedyeye konularak oluşturulan insan koridoruyla ambulans ekiplerine teslim edildi. Binanın merdivenleri yıkılması sonucu 3. katta mahsur kalmış olan depremzede ise, BAK Kadıköy ekibi tarafından kurulan ip istasyonu ile tahliye edildi.

Kadıköy Belediyesi’ne ait 1 mobil aşevi tırı, 1 mobil fırın tırı, 1 mobil ikram aracı, 1 mobil tuvalet, 1 ambulans ve 1 mobil jeneratör tatbikat alanında bulunduruldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ambulansı ve tatbikata katılan kurtarma ekiplerinin araçları ile birlikte İstanbul İtfaiyesinin komuta tırı da alanda hazır bulundu.

“KADIKÖY AFET GÖNÜLLÜSÜ OLALIM”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da enkaz alanında şu açıklamalarda bulundu: “6 Şubat depremlerini hala dün gibi hatırlıyoruz. Deprem bölgesindeki 11 İl’e başsağlığı diliyorum. Zor bir süreç. Ülke olarak o günlerden çıkardığımız büyük dersler var. Biz de 4 Şubat’ta AFAD, İstanbul İtfaiyesi, kaymakamlığımız, valiliğimiz, mahalle gönüllüleriyle birlikte kapsamlı bir tatbikat içindeyiz. Kadıköy Belediyesi olarak deprem gerçeğinin farkındayız ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz deprem olmadan bir şeyler yapmak, olduktan sonra değil. Yaklaşık 10 yıldır ciddi bir kentsel dönüşüm içindeyiz. Şu ana kadar 6 bin binamız yenilendi. Bunu hızlandırarak devam ediyoruz. Amacımız deprem sürecini en az hasarlı şekilde atlatmak. Kadıköy’ün 1307 sokağında afet gönüllüsü olmalı. Bunun için BAK Kadıköy eğitimler veriyor. Deprem zamanında irtibat, saha yönetimi ve doğru haberi almak çok önemli. Bütün vatandaşlarımızı Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya çağırıyorum. Depremin partisi, sağı ve solu olmaz. Deprem bir afet. Afet zamanında bütün herkes en az hasarı almak için uğraşır. Bu tatbikatta emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” dedi.