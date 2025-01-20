Mücella Balyemez’in Yeni Resim Sergisi Açıldı…

Mücella Balyemez’in 27. kişisel resim sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergi açılışına sanatçı Adnan Koç, Göztepe Mahallesi Muhtarı Sayın Ceren Sille ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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31 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergide sanatçının yağlıboya ve suluboya olarak çalışılmış 55 adet eseri yer almakta.

Mücella Balyemez;

İstanbul doğumlu olan sanatçının çocukluğunda başlayan resim tutkusu, eğitim ve iş hayatı boyunca devam etmiştir, Temel resim eğitimi aldıktan sonra desen ve resim teknikleri konusunda eğitimini geliştirmiştir. Sanat felsefesi olarak geçmişteki yaşanmışlıklara dokunmayı amaç edinen sanatçı sürekli yeni teknik ve tarz arayışı içerisinde olup kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

VENÜS Sanat Galerisi

Pınar Sokak No:10 Göztepe-Kadıköy