İçinizi üşütecek en güzel kış manzaraları 11’inci kez VENÜS Sanat Galerisi’nde…
Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen “KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” sanatseverler ile buluşuyor.
Kış mevsimi her ne kadar hüznün mevsimi olarak anılsa da yenilenmenin, yeniden doğuşun mevsimidir. Eski seneyi geride bırakıp yeni hayallere yelken açtığımız mevsimdir kış.
Kış temalı resimler içimizde sıcaklığın değerini anlamamızda yardımcı oluyor.
Yılbaşı kutlaması havasında çeşitli sürprizler ile açılışı planlanan sergi 21 Aralık Cumartesi günü başlayacak ve 31 Aralık tarihinde sona erecek.
Dokusu ve renkleri ile farklı disiplinlerde çalışılmış, doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan eserlerin bir araya getirildiği sergide 24 sanatçının çalışmaları yer almakta.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar;
Ahmet OĞRAŞ, Ayşe YAVUZDOĞAN, Birgül TEKÇE, Canan HELVACIOĞLU, Dilek OĞUZ, Fatoş BARİ, Fitnat DODANLI, Füsun KUSEYRİOĞLU, Gizella KAVAK, Gülcan YILMAZER, Hicran ALİOĞLU, Hilal UYGUN, Kemal DERMAN, Lale BAKHTİARY, Mina NAJAFZADEH, Mücella BALYEMEZ, Müge TOKAD SNOWDEN, Natali AYDAR, Neval GÜLER, Nilgün KURTULUŞ, Sema TÜRKAY AKAR, Suna ATALI ER, Suzan İÇİN, Z. Nesligül ERYILDIRIM.
Açılış kokteyli 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 15:00 ‘de.
VENÜS Sanat Galerisi
Pınar Sokak No:10 Göztepe-Kadıköy
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