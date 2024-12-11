“Deli Dolu” Opereti’nin Prömiyeri Gerçekleşti…

Mizah ve müziğin kusursuz birleşimi niteliğindeki eser, ilk gösterimi ile büyük beğeni topladı…

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Deli Dolu” operetinin prömiyerini, geçtiğimiz akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdi. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen “Deli Dolu” opereti; enerjik yapısı, iç içe geçmiş entrika dolu eğlenceli hikayesi , dönem dekor ve kostümleri, neşeli müzikal yapısı ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Operet dünyasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen “Deli Dolu”; Cumhuriyet ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün üzerinde durduğu çağdaşlaşma çabasının temsilcilerinden Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş ve Ekrem Reşit Rey tarafından da librettosu yazılmıştır.

Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da, eserin en önemli tarafı, realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin baş kahramanının ve etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir.

Şebnem Özsaran’ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Murat Kodallı yönetiyor. Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzalı eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı Taner Aydın’a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk’e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun şefi Volkan Akkoç. Operetin editörü Median Müzik Edisyon.

Prömiyerde; Josef rolünde Alp Köksal; İzak rolünde Çağrı Köktekin; Marika rolünde Esra Abacioğlu Akcan ; Marlene rolünde Ayşenur A.Haksoy; Prof. Silberstein rolünde Ufuk Karakoç; Firuz rolünde Okan Fidan; İrfan rolünde Ali Murat Erengül; Pervin rolünde Anna Sirel Etyemez; Katina rolünde Esen Demirci ; David rolünde Fuat Kılıç Aslan; Cevad rolünde Bülent Külekçi ; Sabiha rolünde İpek Zehra Evre; Muhasebeci rolünde Çağdaş Bektaş ; 1.Kız rolünde Betül Görgülü Memik; 2.Kız rolünde M.Banu Ergün sahnedeydiler.

Eser, 13 -16 – 24 Aralık 2024 tarihlerinde ve yeni senede de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.