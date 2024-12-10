Kadıköylülerin ücretsiz faydalanabileceği modern çalışma alanı İDEA Acıbadem açıldı

Kadıköy Belediyesi ortak çalışma alanlarına bir yenisini daha ekledi. İDEA Kadıköy’den sonra İDEA Acıbadem, Kadıköylülerin hizmetine açıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Bu alanda, sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir çalışma ruhunu da teşvik edeceğiz.” dedi.
Kadıköy Belediyesi, serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekan arayışına çözüm bularak ortak çalışma alanı olarak hayata geçirdiği İşlik – Derslik – Etkinlik – Aşlık’lara (İDEA) bir yenisini daha ekledi. Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda açtığı Kadıköy İDEA’dan sonra belediye şimdi de İDEA Acıbadem’i Kadıköylülerin hizmetine sundu. Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’ün bahçesinde yer alan Acıbadem İDEA’nın açılışı 10 Aralık Salı günü gerçekleşti. Açılışa; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Eski dönem Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Aral, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve Kadıköylüler katıldı.
KATILIMCI, ŞEFFAF VE ERİŞİLEBİLİR BİR HİZMET ANLAYIŞI
İDEA Acıbadem’in açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Kadıköy Belediyesi olarak, her zaman halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren, katılımcı, şeffaf ve erişilebilir bir hizmet anlayışını benimsedik. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerle, sadece Kadıköy’ü değil, tüm İstanbul’u daha yaşanabilir ve daha erişilebilir kılmayı hedefliyoruz.” dedi.
İDEA Acıbadem’in, bireysel çalışmanın yanı sıra kolektif bir çalışma ruhunu teşvik edecek bir merkez olacağını belirten Kösedağı, “Fikirlerin buluştuğu ve yaratıcı projelerin ortaya çıktığı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
İDEA Acıbadem’in sadece bir çalışma alanı olmadığını vurgulayan Kösedağı, bu projenin sadece Kadıköy için değil, İstanbul genelinde yaşanabilir bir ortam yaratma vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ederek yakın zamanda yeni İDEA’ların açılacağının müjdesini verdi.
İDEA ACIBADEM’DE NELER VAR?
Derslik ve etkinlik olarak kullanılacak olan 175 metrekarelik alanda yer alan İDEA Acıbadem yaklaşık 40 kişilik kullanım alanına sahip. Paylaşımlı çalışma alanı olan İDEA Acıbadem’den tüm Kadıköylüler ücretsiz faydalanabilecek. İnternetin ücretsiz olduğu modern çalışma alanı hafta içi 09.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Adres: Acıbadem Mahallesi, Muhittin Üstündağ Caddesi, No:2/2 Alan Kadıköy’ün bahçesi
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