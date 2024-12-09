BAK KADIKÖY Ağır Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu Tam Yetkisi Aldı

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı “BAK-Kadıköy”, “ağır seviye arama kurtarma” akreditasyonunu alarak, olası bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan ilk ve tek kamu kurumu oldu
Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) belirlediği “Afetlere İlişkin Akreditasyon Standartları Yönetmeliği” kapsamında ağır seviye arama kurtarma sınavına girdi ve gerekli kriterleri başarıyla yerine getirdi. Sınav sonucunda bu önemli yetkinliği kazanan ekip, “Akreditasyon Sertifikası” aldı.
KÖSEDAĞI’NDAN DESTEK VE TEBRİK
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, BAK-Kadıköy ekibiyle bir araya gelerek başarılarından dolayı ekibi tebrik etti. 20 yıllık birikim ve özverili çalışmanın bu başarıyı getirdiğini vurgulayan Kösedağı “Afetlerin sadece teknik bir müdahale değil, aynı zamanda dayanışma ve gönüllülükle aşılabileceğine inanıyoruz. Siz bunun en güzel örneğisiniz.” dedi.
Böyle bir ekibe sahip olduğu için Kadıköy Belediyesi’nin şanslı olduğunu ifade eden Kösedağı, “Hepinizin emeğine sağlık. Her zaman yanınızda olacağım.” diyerek ekibe olan desteğini dile getirdi.
GÖNÜLLÜLÜKLE GÜÇLENEN BİR EKİP
Kadıköy Belediyesi çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan 96 kişilik arama kurtarma takımı BAK-Kadıköy üyeleri, 2022 yılında zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan “orta seviye arama kurtarma” yetkisi almışlardı. Bu yıl ise AFAD Kentsel Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlayarak, “ağır seviye akreditasyonu” aldı. Böylece, BAK-Kadıköy, olası bir afete AFAD ile birlikte müdahale yetkisi kazanan ilk ve tek kamu kurumu olma unvanına sahip oldu.
BAK-Kadıköy, bu yetki ile olası ulusal afet durumlarında AFAD koordinasyonunda tüm olaylara müdahale edebilecek ya da herhangi bir afeti tek başına yönetebilecek.
2005 yılında kurulan BAK-Kadıköy bugüne kadar İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile bölge tatbikatlarında, İzmir, Elazığ ve Hatay depremlerinde, geçtiğimiz yıl gerçekleşen büyük orman yangınlarında, Kastamonu sel felaketinde ve kayıp arama gibi çeşitli operasyonlarda görev aldı. Afetlerle ilgili kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak da çalışmaya devam eden BAK- Kadıköy, gönüllü gruplara ve okullara afet öncesi ve sonrası eğitimleri de veriyor.
Bugün aktif 166 üyesi olan BAK–Kadıköy’e kurum dışından da gönüllülük esası üzerinden üyelik kabul ediliyor.
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