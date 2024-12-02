Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Muhteşem Gala ile Sona Erdi…

Film Yönetmenleri Derneği 9. Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilen muhteşem gala ile sona erdi.
Bu yıl da sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırma hedefiyle yola çıkan Film Yapım & Yönetim Akademisi; Yönetmenler, yapımcılar, görüntü yönetmenleri, senaristler, film dağıtım uzmanları, festival ve cast direktörleri gibi sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla zengin bir program sunarak, özel masterclass ve söyleşilerle katılımcılara benzersiz bir deneyim sağlandı.
M.Tayfur Aydın Moderatörlüğünde Ezgi Baltaş ile Cast Yönetimi , Perihan Taş Öz Moderatörlüğünde Yamaç Okur ile Yaratıcılık Yapımcılık, Çiğdem Vitrinel Moderatörlüğünde Tolga Karaçelik ile Yönetmenlik ve Senaryo, Kıvanç Terzioğlu Moderatörlüğünde Gökhan Tiryaki ile Görüntü Yönetmenliği , Alin Taşçıyan Moderatörlüğünde Venedik Film Festivali programcısı Paolo Bertolin ve Katarzyna Ozga & Dağıtım ve Yapımcılık söyleşileri gerçekleştirildi.
Akademi kapsamında, yaklaşık 30’dan fazla proje birebir danışmanlık hizmeti aldı ve geliştirme aşamasındaki filmlere önemli destekler sunuldu. Bu projeler, sinema dünyasında ses getirecek yeni yapımlar olarak dikkat çekiyor.
Film-Yön Akademi’nin uluslararası platformda da adından söz ettiren etkinliği, gala gecesinde yapılan konuşmalar ve sunumlarla taçlandı. Sinema dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği bu gece, katılımcılara hem ilham verici hem de yol gösterici oldu.
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