Kırmızı Küre çocuk oyunu seyircilerle buluştu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz sezon hayata geçirilen “Erişilebilir Tiyatro” projesi bu sezonda da devam ediyor. Proje kapsamında bu hafta da Pınar Akkuzu’nun yazdığı ve Güray Dinçol’un yönetmenliğini üstlendiği “Kırmızı Küre” adlı çocuk oyunu 24 Kasım Pazar günü AKM Tiyatro Salonunda minik engelli seyircilerimiz karşısına çıktı ve onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM’de sahnelenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarına yer veriliyor. Görme engelli izleyiciler için mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar, canlı betimleme uygulamasıyla görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak aktarılıyor. Oyundan önce düzenlenen sahne turu ile de görme engelli sanatseverlerin, aksesuar, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımaları da sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale getiriliyor. Engelleri aşan bu sanat deneyimi Kırmızı Küre’nin ardından 1 Aralık’ta da Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı adlı oyunla devam edecek.