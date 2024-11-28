Kırmızı Küre çocuk oyunu seyircilerle buluştu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz sezon hayata geçirilen “Erişilebilir Tiyatro” projesi bu sezonda da devam ediyor. Proje kapsamında bu hafta da Pınar Akkuzu’nun yazdığı ve Güray Dinçol’un yönetmenliğini üstlendiği “Kırmızı Küre” adlı çocuk oyunu 24 Kasım Pazar günü AKM Tiyatro Salonunda minik engelli seyircilerimiz karşısına çıktı ve onlara unutulmaz anlar yaşattı.
Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM’de sahnelenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarına yer veriliyor. Görme engelli izleyiciler için mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar, canlı betimleme uygulamasıyla görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak aktarılıyor. Oyundan önce düzenlenen sahne turu ile de görme engelli sanatseverlerin, aksesuar, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımaları da sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale getiriliyor. Engelleri aşan bu sanat deneyimi Kırmızı Küre’nin ardından 1 Aralık’ta da Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı adlı oyunla devam edecek.
İlgili Haberler
KÖKLERDEN İLHAM, UFUKLARA YOLCULUK Tarihî köklerden ilham alarak modern ve klasik ifade biçimlerine zemin hazırlayan kültürün taşıyıcıları ve geleceğin temsilcileri, Reis-ül Hattatin HASAN ÇELEBİ ve MUHAMMET MAĞ ın eserlerinden oluşan seçkimizle ilk sergimizi ; gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını teşvik etmeyi amaçlamaktayız. ŞEHİRLER ARASI DİYALOG: KÖPRÜLER KURUYORUZ İLGİLİ HABER Doğal […]
Konforu ve zarif tasarımı ile yaşam alanlarının en çok tercih edilen mobilya modellerinin arasında berjer çeşitleri gelir. Oturma odasından salona ve yatak odasına kadar hemen her yerde kullanılabilen berjerler tek kişilik olarak tasarlanır. Mekâna hem ekstra bir oturma alanı kazandırır hem de genel atmosfere sofistike bir hava katmayı başarır. Bu eşsiz mobilya modelleri kendi içerisinde […]
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 25 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Büyük Kulüp’te “10. AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nı düzenledi. İnşaat müteahhitleri ve çözüm ortaklarından oluşan 500 davetlinin katıldığı gecede konuşma yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, hem İstanbul Büyükşehir Beledisi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmelikler üzerine çalıştığını belirtirken, yanlış kentsel […]
Süt ürünleri fabrikaları ek vergi tehdidi altında Posco Assan TST’nin talebiyle başlatılan anti-damping soruşturması ile ilgili olarak Sakaryalı üreticiler de açıklama yaptı. 10 milyar dolarlık ihracata imza atan şehrin üreticileri, “Posco tarafı yaptıklarıyla tekel olmaya çalışıyor. Ancak onlara yerli üretici demek doğru değil. Böylesine bir firmanın talebiyle ek vergi getirilmesi için soruşturma başlatılması bile […]