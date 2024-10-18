Akbank Caz Festivali, 25 Bin Müzikseveri Ağırladı

Türkiye’nin en uzun soluklu ve Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında 34. kez gerçekleştirildi. 200’den fazla müzisyenin sahne aldığı 34 konserle şehrin dört bir yanına caz müziğinin farklı renklerini taşıyan festival, 25.000 müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatın ve sanatçının daimî destekçisi Akbank’ın uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden

34. Akbank Caz Festivali, bu yıl da sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 200’den fazla müzisyenin sahne aldığı 34 konsere ev sahipliği yapan festival, cazın farklı renklerini şehrin her köşesine taşıyarak 25 bin müzikseveri ağırladı.

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Festival Coşkusu Kenan Doğulu ile Başladı

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçaları ve ‘İhtimaller 2 – Konular var’ albümünden seçkiler sunduğu ücretsiz konserle başladı. 15 binden fazla müzikseverin izlediği konserde Doğulu’ya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik etti.

Dünyaca Ünlü İsimler Festivale Damga Vurdu

Bu yıl festivalde 25 yıllık kariyerinde 16 kez aday gösterildiği Grammy Ödülü’nü 2 kez havaya kaldıran efsanevi caz vokalisti Kurt Elling, 2005’te Montreux Jazz Piano Yarışması’nı kazanan ve Latin caz müziğe kattığı yorumla adını duyuran Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio gibi isimler, dinleyicilere unutulmaz performanslar sergiledi.

Farklı disiplinlerden sesleri bir araya getiren zengin programıyla şehrin kültür ve sanat damarlarını besleyen 34. Akbank Caz Festivali, cazın evrensel gücünü bir kez daha İstanbullulara taşıdı. Festivalde; çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olarak bilinen Brad Mehldau, günümüzün en heyecan verici virtüözlerinden Meksikalı davulcu Antonio Sánchez ve dörtlüsü Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming performanslarıyla sahne aldı. Ayrıca Kanadalı caz trompetçisi, besteci ve orkestra lideri Daniel Hersog, Portico Quartet’in kurucusu basçı Milo Fitzpatrick ve Mammal Hands grubunun saksafoncusu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails de festivalin dikkat çeken isimlerindendi.

Zamansal ve tarz olarak geniş bir yelpazeye yayılan “Şarkı Projesi” ile Ayşe Tütüncü, Tophane ve şehirlerin atıklarından ilham alarak gürültü ve sessizlik arasında etkileyici bir performans sergileyen Tophane Noise Band ve onlara eşlik eden davulcular Berke Can Özcan ve Rana Uludağ da festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. The Invisible grubuyla 2010’larda büyük bir çıkış yakalayan Dave Okumu, farklı müzikal nesilleri bir araya getiren projesi Dave Okumu & 7 Generations ile sahnedeydi. Soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyicileri coşturan Adi Oasis, caz, hip-hop, Afrobeat, soul ve electronica’yı bir araya getiren Blue Lab Beats ve vokalist Aydın Kahya ile orkestra şefi, piyanist ve besteci Rustam Rahmedov’un “The Best Movie Songs of All Time” projesi de festivalin unutulmaz anlarına imza attı.