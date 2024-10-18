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Maltepe zabıtası esnaf işgallerine kepçelerle müdahale etmeye başladı

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Maltepe zabıtasının işgallere yönelik denetimleri hız vererek müdahale etmeye başladı. Daha önce de denetimlerde bulunan ve işletmelere işlem yapan zabıta ekipleri, şimdi ilçenin gözbebeği noktalarından Beşçeşmeler’de esnaf işgallerine ve Zümrütevler’de galericilerin işgallerine müdahale etti.

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Maltepe Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ilçedeki işgallere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fındıklı, Zümrütevler gibi ilçenin kalabalık mahalleleri başta olmak üzere merkez mahallelerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, şimdi de ilçenin gözbebeği noktalarından olan Beşçeşmeler’de denetim gerçekleştirdi. Bölgede yer alan kafelerin oluşturduğu işgalleri sabahın erken saatlerinde yer yer kepçe de kullanarak kaldıran ekiplere işletmelere de uyarı yaptı.

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KALDIRIMDAKİ ARAÇLAR KALDIRILDI

Gün boyu devam eden denetimlerde ikinci durak ise Zümrütevler Mahallesi’ndeki galericiler oldu. Galericiler yol açtığı kaldırım işgallerine de polis eşliğinde müdahale eden ekipler, gerekli gördüğü işletmeleri de mühürledi.

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