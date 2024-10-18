Maltepe zabıtası esnaf işgallerine kepçelerle müdahale etmeye başladı

Maltepe zabıtasının işgallere yönelik denetimleri hız vererek müdahale etmeye başladı. Daha önce de denetimlerde bulunan ve işletmelere işlem yapan zabıta ekipleri, şimdi ilçenin gözbebeği noktalarından Beşçeşmeler’de esnaf işgallerine ve Zümrütevler’de galericilerin işgallerine müdahale etti.
Maltepe Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ilçedeki işgallere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Fındıklı, Zümrütevler gibi ilçenin kalabalık mahalleleri başta olmak üzere merkez mahallelerinde de denetim gerçekleştiren ekipler, şimdi de ilçenin gözbebeği noktalarından olan Beşçeşmeler’de denetim gerçekleştirdi. Bölgede yer alan kafelerin oluşturduğu işgalleri sabahın erken saatlerinde yer yer kepçe de kullanarak kaldıran ekiplere işletmelere de uyarı yaptı.
KALDIRIMDAKİ ARAÇLAR KALDIRILDI
Gün boyu devam eden denetimlerde ikinci durak ise Zümrütevler Mahallesi’ndeki galericiler oldu. Galericiler yol açtığı kaldırım işgallerine de polis eşliğinde müdahale eden ekipler, gerekli gördüğü işletmeleri de mühürledi.
İlgili Haberler
O’Reilly v. Morse, “The Telegraph Patent Case” olarak da bilinir ve 1854 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından verilen başka bir karar etrafında dönmektedir. Karar, bilgisayar yazılımıyla ilgili sanat alanında iddia edilen icatlarla ilgili olarak patent almaya uygunluk yasasının gelişiminde oldukça önemli olmuştur. Özellikle, soyut bir fikrin, başarısı dışında, patent almaya uygun olmadığını ileri […]
Bilişim dünyasının bugününe ve geleceğine teknoloji perspektifinden bakan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’24 için geri sayım başladı. Kamu, bilişim, akademi ve iş dünyasını bir araya getirerek ileri teknolojilerin yön verdiği dijital çağın geleceği, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. “efficiency” mottosu ve “Etkililik, Etkinlik, Verimlilik” tema ismi ile 24 Ekim 2024 tarihinde […]
Sabancı Vakfı Hibe Programı ile can suyu olduğumuz 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi Sabancı Vakfı, 18 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği “Ekim Zamanı” etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sivil toplum kuruluşlarına can suyu olması amacıyla başlattığımız hibe programı sayesinde bugün, […]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kadın Futbol Turnuvası başlıyor. İBB Florya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek turnuvanın ilk karşılaşması 17 Ekim’de oynanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Takımını kur, turnuvada yerini al” mottosuyla planladığı Kadın Futbol Turnuvası’nın ilk maçı 17 Ekim’de gerçekleşecek. İlk maç eşleşmesi kura çekimi ile belirlenecek turnuvada tek maç usulü eleme yöntemi uygulanacak. MAÇLAR İBB FLORYA SOSYAL TESİSLERİ’NDE YAPILACAK […]