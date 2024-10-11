Rakun Sergisi Kadıköy Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak

Geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Kadıköylü Sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul’un (Rakun) eserleri 12 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, geçtiğimiz Nisan ayında genç yaşta hayatını kaybeden Kadıköylü sokak sanatçısı Burak Metin Yurdakul’un (Rakun) çizimlerine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cumartesi günü açılacak sergi 10 Kasım’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kadıköy Çizgi Festivali’nde de genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı için saygı duruşu niteliğinde, duvar resimlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Rakun’un arkadaşları ile birlikte hazırlanan sergi, eskizleri de eklenerek Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sezonun ilk sergisi olarak sanatseverler ile buluşacak. Kadıköy’ün Suadiye, Caddebostan, Yeldeğirmeni, Hasanpaşa ve Erenköy semtleri olmak üzere İstanbul’un birçok sokağında Rakun’un duvar resimlerine rastlayabilirsiniz.

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“SOKAKLARIN AYRILMAZ BİR PARÇASI…”

Kadıköy Belediyesi tarafından Rakun için hazırlanan katalogda, sanatçının eserlerini koruma, arşivleme ve geleceğe aktarma konusunda büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden Rakun’un Arkadaşları şunları yazdı: “11 Ekim 1997 İstanbul doğumlu Rakun (Burak Metin Yurdakul), 2016 yılından itibaren Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde eğitim görmeye başladı. İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde duvar resimlerine ve imzasına rastlamak mümkün olsa da, üretimlerinin çoğu doğup büyüdüğü Kadıköy sokaklarında bulunuyor. Bunun yanı sıra İzmir, Çanakkale ve Tunceli gibi çeşitli şehirlerin sokaklarında da eserlerine rastlayabilirsiniz. Nisan ayında kaybettiğimiz sanatçı, sokak sanatına lise yıllarında başlamıştı. Bu kısa zaman zarfında sokak sanatına yeni bir çizgi dili katmayı, sokaklara bıraktığı imgeleri yüreğimize ve zihnimize işlemeyi başardı. Muzip bir çocuğun yaramazlıklarıyla dolu bu imgeler, nazik ve sert bir ahenkle sokaktaki insanları her daim yakaladı. Rakun’un bu nadide resimleri, yaşadığımız yerlerin ve dolaştığımız sokakların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ardında bıraktığı yüzlerce eserin hatırasını tanımak, büyütmek ve geleceğe taşımak adına resimlerini oldukları duvarlarda korumalıyız. Hayatımıza bıraktığı izler için Rakun’a teşekkür ederiz.”