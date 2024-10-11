Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kız Kulesine Pembe Kurdele Bağladılar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim Ayı içinde MEME KANSERİ farkındalığına dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen kamuoyu etkinliklerine bu yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İstanbul ve Türkiye genelinde farklı bir ses ve renk getirerek etkinlik yaptı.
Ekim ayında tüm dünyada şehirler ve başkentler pembe renge bürünüp, sembol anıtlar, popüler cadde ve sokaklar pembe seremonilerle farkındalığa imza atarken, bu kez İstanbul un ve hatta Türkiye’nin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi, meme kanseri için farkındalık hareketine YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesinin önderliğinde ev sahipliği yaptı.
YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesinin Yöneticileri, Hekimleri, Sağlık çalışanları, GOP İlçe Sağlık Müdürlüğünden yetkililer, Anıtlar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kanser Savaşçıları Derneği ve Belediye Kadın Kollarının katılımıyla gerçekleşen ‘Pembe seremoni’ de kız kulesine kurdele bağlanırken, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.
Etkinlikte Kız Kulesi’nin balkonundan meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele zarifçe dalgalanırken, katılımcılar da ellerindeki yazılarla erken teşhis ve tedaviye dikkatleri çekti.
Meme kanserinin erken tanısının önemi vurgulanırken, kadınların yanı sıra geleceğin kadınları olan kız çocukları için de farkındalık yaratılması hedeflendi. Katılımcılar, bu önemli konunun toplumda daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
Etkinlik sonunda katılımcılar, pembe kurdele ile sağlıklı bir yaşam için farkındalık ve dayanışma mesajı verdi. Bu anlamlı buluşma sağlıklı yaşam için umut ve ilham verdi.
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