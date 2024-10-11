สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kız Kulesine Pembe Kurdele Bağladılar

Yayınlanma:
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim Ayı içinde MEME KANSERİ farkındalığına dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen kamuoyu etkinliklerine bu yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İstanbul ve Türkiye genelinde farklı bir ses ve renk getirerek etkinlik yaptı.

#image_title

Ekim ayında tüm dünyada şehirler ve başkentler pembe renge bürünüp,  sembol anıtlar,  popüler cadde ve sokaklar pembe seremonilerle farkındalığa imza atarken, bu kez İstanbul un ve hatta Türkiye’nin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi,  meme kanseri için farkındalık hareketine YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesinin önderliğinde ev sahipliği yaptı.

#image_title

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesinin Yöneticileri, Hekimleri, Sağlık çalışanları, GOP İlçe Sağlık Müdürlüğünden yetkililer, Anıtlar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kanser Savaşçıları Derneği ve  Belediye Kadın Kollarının katılımıyla gerçekleşen ‘Pembe seremoni’ de kız kulesine kurdele bağlanırken, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

İLGİLİ HABER Çizgi dünyası Kadıköy Çizgi Festivali’nde buluşuyor.

 

Etkinlikte Kız Kulesi’nin balkonundan meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele zarifçe dalgalanırken, katılımcılar da ellerindeki yazılarla erken teşhis ve tedaviye dikkatleri çekti.

Meme kanserinin erken tanısının önemi vurgulanırken, kadınların yanı sıra geleceğin kadınları olan kız çocukları için de farkındalık yaratılması hedeflendi. Katılımcılar, bu önemli konunun toplumda daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

 

Etkinlik sonunda katılımcılar, pembe kurdele ile sağlıklı bir yaşam için farkındalık ve dayanışma mesajı verdi. Bu anlamlı buluşma sağlıklı yaşam için umut ve ilham verdi.

author avatar
Admin
See Full Bio
Bağladılar
dünya sağlık örgütü
EKİM AYI
gaziosmanpaşa
hastanesi
Kız Kulesine
Meme Kanseri Farkındalığı İçin
Pembe Kurdele
YYÜ

İlgili Haberler

Etkinlikler
07 Ekim 2024
Basın Platformu “Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor” Şanlıurfa Çalıştayı yapıldı

Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi Tanış’ın önderliğinde ” Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor Çalıştayı ” bu kez Şanlıurfa ‘da gerçekleşti. İstanbul,  Ankara Hatay- İskenderun, Erzurum illerinden gelen Platform üyeleri ilk olarak İstanbul Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal’ın kahvaltı programına misafir oldular. BASIN PLATFORMU’NDAN URFANATİK ‘E ANLAMLI ZİYARET Çalıştay Şanlıurfa’nın önemli medya kuruluşlarından biri olan URFANATİK-  Rose […]

Advertorial Bağlantılı
07 Ekim 2024
ChatGPT Eğitimi ile Geleceği Yakalayın

Günümüz iş dünyasında yapay zeka (AI) teknolojilerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor ve bu devrimin başını çeken teknolojilerden biri de OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT.  Birçok sektörde iş süreçlerini dönüştürme potansiyeline sahip bu teknoloji, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettirirken, verimliliği artırıyor ve müşteri deneyimini iyileştiriyor. Peki, ChatGPT’yi iş süreçlerinize nasıl entegre edebilirsiniz? İşte bu […]

Advertorial Bağlantılı
07 Ekim 2024
ABS Level Kör Kalıp: Yapı Sektöründe Verimlilik ve Dayanıklılığı Bir Araya Getiren Yenilikçi Çözüm

Modern inşaat projelerinde kullanılan kalıp sistemleri, yapıların hem dayanıklılığını hem de inşaat sürecinin verimliliğini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. ABS Yapı’nın sektöre sunduğu ABS Level Kör Kalıp, bu iki temel gereksinimi başarıyla bir araya getirerek inşaat projelerinde yeni bir standart belirliyor. Hem inşaat maliyetlerini düşürme hem de sürdürülebilir bir yapı üretimi sağlama hedefiyle […]

Büyükşehir
01 Ekim 2024
İBB KÜLTÜR MERKEZLERİNDE YENİ SEZON EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Programlara katılmak isteyenler, ücretsiz biletleri İstanbulSenin uygulaması üzerinden temin edebilirler. Ünlü müzisyenler ekim ayında İBB Kültür merkezlerinde İstanbullularla buluşuyor! Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), yeni sezonda da 14 ilçede bulunan kültür merkezlerinde her ay düzenlenen yüzlerce etkinlikle İstanbulluları ağırlayacak. Hem çocuklar […]

Örnek Galatasaraylı: Dinçer Azaphan

Örnek Galatasaraylı: Dinçer Azaphan

EDEBİYAT VE TARİH

EDEBİYAT VE TARİH

TÜRKİYE’DE 2023 YILINDA 90 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

12. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NİN YARIŞMA BAŞVURULARI SONA ERDİ

Tükoder Genel Başkanı Koçal, Kredi kartı borçları dondurularak faizsiz 60 ay yapılandırılmalı