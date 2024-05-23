Başıboş Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor

AK Parti’nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşılırken parti sözcüsü Ömer Çelik, yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çelik, düzenlemenin en geç 2 hafta sonra Meclis’e geleceğini açıkladı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin “Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme olduğu ifade edildi. Çalışmalar ne durumda, taslakta uyutmayla ilgili bir seçenek olduğu da yine iddia nasıl yorumlarsınız?” sorusuna yanıt veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:
“Adı üstünde taslak. Bununla ilgili olarak toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var. Biliyorsunuz bu çerçevede henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor. Ama dediğim gibi taslak üzerinde ortadaki bütün görüşler tartışıldığı çalışma var, çalışma devam ediyor.”
Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak.
Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak.
Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı.
Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.
İlan sonrası yapılacak sahiplenilme sonrası hayvanlara çip takılacak. Sahiplenen kişinin köpeğe tutumu ve sorumlulukları ise takip edilecek
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