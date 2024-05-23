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Başıboş Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor

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Sokaklardaki başıboş köpekler için yapılacak düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini belirterek “Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor.” dedi. Çelik, köpeklerin uyutulmasıyla ilgili soruya “Toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var.” yanıtını verdi.

AK Parti’nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşılırken parti sözcüsü Ömer Çelik, yapılacak düzenlemeyle ilgili konuştu. Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çelik, düzenlemenin en geç 2 hafta sonra Meclis’e geleceğini açıkladı.

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“ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin “Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme olduğu ifade edildi. Çalışmalar ne durumda, taslakta uyutmayla ilgili bir seçenek olduğu da yine iddia nasıl yorumlarsınız?” sorusuna yanıt veren Çelik, şu ifadeleri kullandı: 

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“Adı üstünde taslak. Bununla ilgili olarak toplumda birbirine zıt çeşitli talepler var. Biliyorsunuz bu çerçevede henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta meclise gelmesi planlanıyor. Ama dediğim gibi taslak üzerinde ortadaki bütün görüşler tartışıldığı çalışma var, çalışma devam ediyor.” 

TEKLİFTE NELER YER ALIYOR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak. 

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak. 

SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı. 

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek. 

SAHİPLENİLENLERE ÇİP

İlan sonrası yapılacak sahiplenilme sonrası hayvanlara çip takılacak. Sahiplenen kişinin köpeğe tutumu ve sorumlulukları ise takip edilecek

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Admin
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başıboş
ilgili düzenleme
Meclis'e geliyor
Sokak köpekleriyle

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