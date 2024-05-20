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Duman’ın “Erzurum’a Selam Söyle’nin ardından, “Kars’a Selam Söyle” kitabı yayınlandı

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Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Erzurumlu Prof. Dr. Halûk Harun Duman, Erzurum’u konu alan iki kitapla birlikte bir de Kars’ı konu alan yeni bir kitap yayımladı.

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Kitaplar hakkında değerlendirme yapan Duman, “Çok zengin anılar ve tarihsel bilgiler içeren kitaplar her iki şehrin 1960-1985 yıllarına ışık tutan ilginç bilgilerden oluşuyor. Adeta şehrin gizli tarihi sayılabilecek kitaplarla hiç bilinmeyen, göz ardı edilen veya unutulan konuları gün yüzüne çıkarılıyor.

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Erzurum’a Selam Söyle adını taşıyan kitapla yazar çocukluk ve gençliğinin geçtiği dönemlere ışık tutuyor. Okuyunca çok şaşıracağınız ve çok eğleneceğiniz konular sayfalar arasında dane ediyor.

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Kars’a Selam Söyle isimli kitapsa aile kökenleri Ahıska ve Kars’a dayanan bir ailenin serüvenini içeriyor. Özellikle Erzurum’un Antika İnsanları ve Mahalle Kültürü isimli çalışma ise başlı başına bir sanat eseri. Sıradan, unutulmuş insanların yaşantıları ve kaybolan mahalle kültürü Gez Mahallesi özelinde karşımıza çıkıyor. Zevkle okuyacağınız eserler, çok önemli görsellerle zenginleştirilmesi kitapların önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmalarla Erzurum’un yakın geçmişine güçlü bir ayna tutuluyor dün bugüne ve geleceğe taşınıyor.

Kitaplar Erzurum Kitap Fuarı’nda Dergâh Yayınları ve Kitap Sarayı Stantlarında satılmaktadır. Ayrıca www.duyapyayınları.com dan da sipariş verilebilir” dedi.

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Admin
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ardından
Duman’ın
Erzurum’a
Erzurumlu
Kars’a Selam Söyle
kitabı
marmara üniversitesi
öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Halûk Harun Duman
Selam Söyle’nin
yayınlandı

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