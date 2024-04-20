Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde Bağımlılık Üzerine Söyleşi

Ülkemiz Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı ve tedavi yöntemleri konularında Prof. Dr. Nevzat TARHAN ile birlikte Kurum Psikologu Nurdan EYÜPREİSOĞLU’nun moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşide Prof. Dr. Nevzat TARHAN, bağımlılık nedir, kişiyi madde kullanmaya iten nedenler nelerdir, bağımlı bir bireyin tedavisi nasıl olmalıdır, bağımlı bir birey ile nasıl iletişim kurulmalıdır gibi konularda ülkemizden ve dünya üzerinden örnekler vererek bağımlılıkla mücadelenin kişinin kendisi, sosyal çevresi ve ailesi ile birlikte bir ekip işi olduğunu vurgulayarak yükümlülere ve personele oldukça verimli bir anlatı gerçekleştirmiştir.
Söyleşiye İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris AKSOY, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya SANCI, Kurum Müdür Yardımcıları Volkan EREN, Ali Varış ve Gökhan ARSLAN, 96 yükümlü ve Denetimli serbestlik Personeli katılım sağladı.
Söyleşimiz sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris AKSOY, Prof. Dr. Nevzat TARHAN’a plaket sunarak teşekkürlerini iletti.
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