İBB MECLİSİ 9. DÖNEM İLK OTURUMU İMAMOĞLU TARAFINDAN AÇILDI

İBB 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı.

Oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıkan İmamoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife vermiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması ve teveccüh görmemiz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Elbette bir o kadar da sorumluluğumuzu büyütmüştür” dedi.

İBB Meclisi’nde grubu bulunan partilere, İstanbul’un lehine birlikte çalışma çağrısında bulunan İmamoğlu, konuşmasında güncel konulara da değindi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9’ncu seçim dönemi ilk oturumu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden üçüncü kez başarıyla çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. İmamoğlu, oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıktı. Oturum, kurtuluş mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İBB Meclisi’nin en genç üyeleri CHP’li Berat Maksut Usta ile AK Partili Umut Arman Sonay’ı geçici Divan Katipliği için yanına davet eden İmamoğlu, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

ŞEHİTLERİ ANDI

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, bu kadim kente hizmet etmiş, belediye başkanından çalışanlarına kadar, kaybettiğimiz tüm değerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İçinde bulunduğumuz Şehitler Haftası vesilesi ile bu güzel vatanımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Huzurunuzda, İBB’nin 9’ncu seçim dönemi, yani 2024-2029 yılları arasındaki yeni döneminin ilk oturumunu açıyorum. Belediyemize, şehrimize ve 16 milyon İstanbulluya hayırlı, uğurlu olsun.”

“YENİ 5 YILLA SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜDÜ”

“31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife vermiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması ve teveccüh görmemiz bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Elbette bir o kadar da sorumluluğumuzu büyütmüştür. Bu takdirin verdiği sorumluluk bilinciyle, ikinci dönemimizde de İstanbul’un atılım ve yatırım dönemi daha da büyüyerek devam edecektir. İsrafı bitirmiş, halkçı belediyeciliği getirmiş olan yönetim anlayışımız Türkiye’de pek çok şehrimize de örnek olmuştur. Dayanışmacı ruhumuzu temsil eden Askıda Fatura uygulamamız ise, dünyada onlarca kent tarafından, ne mutlu ki, defalarca örnek almıştır. Yolumuza hem kalkınmacı hem de dayanışmayı gözeten bu anlayışla daha güçlü şekilde devam edeceğimiz yeni bir döneme, daha güçlü bir şekilde girmekten kıvanç duyuyorum.”

“MİLLETİMİZ, 31 MART SEÇİMLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ, DEĞERLİ MESAJLAR VERDİ”

“Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, İstanbulluların iradesinin en üst seviyede temsil edildiği yerdir. Bizler yeni dönem için o iradeye layık olmak, bu kadim ve eşsiz şehre hizmet etmek üzere görevlendirildik. Bugün bu salonda bulunan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma önemle ve öncelikle hatırlatırım ki, unvan ve makamlarımız geçici, sorumluluğumuz ise her türlü şahsi ve siyasi hesabın üzerindedir. Allah hepimize, İstanbullulara mahcup olmamayı ve bu şehre hak ettiği hizmeti sunabilmeyi nasip etsin. Milletimiz, her seçimde olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de çok önemli, değerli mesajlar verdi. Her birimiz, o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşmak hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleye, tam anlamıyla demokratik bir meclis tecrübesini, bu dönem hemşehrilerimize hep birlikte yaşatacağız. Bundan hiç kimse kuşku duymasın. İstanbul tarihinin ve tüm Türkiye’nin en şeffaf, en demokratik, en etkili, en verimli meclisi olma konusunda kararlıyız. Yetkimizi, sadece ve sadece 16 milyon İstanbullunun çıkarları için kullanacağız. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin değerlerine ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilkeler ve doğrultuya layık olacağız.”