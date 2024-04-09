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KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ, MESUT KÖSEDAĞI BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

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Kadıköy Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimler sonucunda oluşan yeni meclisinin ilk toplantısı Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında gerçekleşti.

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Kadıköy Belediye Meclisi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı başkanlığında 9 Nisan Salı günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kadıköylüler katıldı.

Meclisin ilk toplantısında Meclis Divan Kâtipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri seçimleri yapıldı. Kadıköy Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş, İkinci Başkan Vekili olarak ise Ebru Hurcan Kumru seçildi. Başkanlık Divanı Katip Üyeleri ise Vildan Balcı ve Emir Kaya oldu. Belediye Encümeni üyeliklerine de Sami Can Okakın, Canan Akçınar ve Süleyman Şahin seçildi.

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Kadıköy Belediye Meclisi ilk toplantısında 16 çalışma komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Her komisyonun 5’er üyeden oluşması ve bir yıl süreyle görev yapması da yine oy birliğiyle karara bağlandı. Kadıköy Belediye Meclisi’nde kurulan komisyonlar şöyle:
Tarife ve Ekonomi Komisyonu; Gençlik ve Spor Komisyonu; Mesken, Kentsel Yenileme ve Doğal Afetler Komisyonu; Hukuk Komisyonu; Sağlık Komisyonu; Engelsiz Kadıköy Komisyonu; Eğitim Komisyonu; Hayvan Hakları Komisyonu; Plan ve Bütçe Komisyonu; İmar Komisyonu; Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu; Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu; Ulaşım ve Trafik İhtisas Komisyonu; Çocuk Hakları Komisyonu.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı:

Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde Kadıköy’ü daha iyiye taşımak için bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber çok çalışacağız. Kadıköy halkının ihtiyaçlarına, yaşam biçimine, değerlerine sonsuz saygı duyarak onları arttırmak için ve Kadıköy’ün öncü bir kent olarak kalması ve büyümesi için meclis grubu olarak elimizden geleni yapacağız.

Buradan Kadıköy halkına tekrar bu seçimlerden dolayı bize gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Daha katılımcı, daha şeffaf, daha sahada bir ekiple Kadıköy halkımıza hizmet edeceğiz.

Bunu yaparken de bütün siyasi partilerle, bütün paydaşlarla, muhtarlarla, ilgili hangi mecra varsa hepsiyle diyalog halinde olarak daha katılımcı bir süreç yöneteceğiz.

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Admin
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başkanlığında
Gerçekleştirdi
İLK TOPLANTISINI
KADIKÖY BELEDİYE MECLİSİ
Kadıköy Belediyesi’nin
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde
Meclis Salonu’nda
Mesut Kösedağı

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