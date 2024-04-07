ŞİLE’NİN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR KABADAYI GÖREVE BAŞLADI

31 Mart Yerel Seçimlerinde, Şilelilerin halkının desteğiyle %51.88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özgür Kabadayı, 4 Mart Perşembe günü Şile İlçe Seçim Kurulu’ndan düzenlenen mazbatayı vatandaşlarında yoğun katılımlarıyla birlikte teslim alarak başkanlık görevine resmen başladı.
ŞİLE İÇİN YENİ BİR DÖNEM
Şile İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata teslim töreninden sonra, yoğun bir kalabalık eşliğinde yürüyerek Şile Belediye Meydanı’na gelen Başkan Özgür Kabadayı, eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’dan Belediye mührünü teslim aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Başkan Özgür Kabadayı; “Şile için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. İlhan Başkanımıza ve bundan önceki tüm başkanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Şile’ye hizmet etmek bir vefa borcudur. Biz de bu vefa borcumuzu ödemeye geldik” ifadelerini kullandı.
BELEDİYE MEYDANINDA COŞKU DOLU KUTLAMA
Şile Belediye Meydanı’nda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Özgür Kabadayı, “Siz değerli komşularıma bize güvendiğiniz için, oylarınızla bu gururlu, onurlu göreve getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin sevginize, güveninize ve desteğinize layık olmak için çok çabalayacağız. Şile’mizin ihtiyaçlarını birer birer çözecek ve onu hak ettiği güzelliklerle buluşturacağız” dedi.
Önümüzde oldukça güzel bir dönem olduğunu ifade eden Başkan Özgür Kabadayı; “Bu dönem Şile’mizin gerçek ihtiyaçlarını önceleyeceğiz. İnsanımızı, mahallelerimizi, 7’den 77’ye kucaklayacağız. Sizlerin de destekleriyle, Şilelilerin Şile’yi yönettiği bir dönem başladı. Güveninize, sevginize layık olmak için çok çalışacağız. Seçim zamanı verdiğimiz sözlerimizi İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte birer birer yerine getireceğiz. En büyük projelerimizden biri olan Şile Belediyesi Tıp Merkezimizi 2024 yılında açacağız” şeklinde konuştu.
“Şile’yi kimseye Peşkeş Çektirmeyeceğiz”
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gelecek nesillere yeşil bir Şile emanet etme arzusunda olduklarını söyledikten sonra “Şile’nin hiçbir toprağını kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz” sözleri dikkat çekti.
Şile Belediyesi çalışanların bir kere daha seslenen yeni başkan “Benim canım kardeşlerim, sizin üzerinizden yapılan siyasete karşı duruyoruz. Şile Belediyesinde baskı olmadan herkes dilediği siyasi partiye gönül verebilecek. Ama içeride partizanlık yapmayalım, tüm belediye çalışanlarının kurum içinde sadece işlerine bakmasını istedi.
Nurcan Kırcalı
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