İBB Başkan Adayı Murat Kurum Tersane İşçileri İle Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da Kuzey Star tersanesini ziyaret etti, işçilere seslendi. Konuşmasına “Verilen vaatlerin hatırlanmadığı bir sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz.” Diyerek başlayan Kurum, “bu ülke büyüyecekse, bu şehrin sorunları halledilecekse eğer, bu şehre, aziz İstanbul’a ilgi göstermeniz lazım. İstanbul’a sevgi göstermeniz lazım.” sözleriyle devam etti. Kurum, daha sonra birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Kim olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, hangi dile, dine, inanca, mezhebe sahip olursa olsun, herkesi kucaklamamız lazım.” şeklinde konuştu. Kurum, mevcut İBB yönetiminin israf kapılarını araladığına işaret ederek, “Şu koca 5 yılda, yapılan metro mesafesi 17,8 kilometre.

Bunun dışında hiç yapılmamış ama İstanbul’un kaynağıyla iki günlük konsere 550 milyon lira verilmiş. Milletin parasıyla ‘israfı bitirdik’ deyip, 500 milyon lira tabelalara reklam verilmiş. Milletin parasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilmeye çalışılmış.” diye devam etti. 31 Mart’tan sonra algı siyaseti yerine hizmet belediyeciliği ile yola devam edeceklerini belirten Kurum, “Bugün bu çerçevede istihdam varsa, bu tersanede gemi üretiliyor ve vardiyalı bir sistemde bu tersane çalışıyorsa, burada ortaya koyulan vizyon sayesindedir.

Bugün bu ülke TCG Anadolu Gemisi’ni yapıp tüm dünyaya meydan okuyorsa eğer, buradaki işçi kardeşlerimiz sayesindedir, buradaki emekçi kardeşlerimiz sayesindedir. ‘Engellendik’ siyaseti ile bu şehrin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Nitekim geçtiğimiz 5 yılda bulamadıklarını, yapamadıklarını gördük.” dedi.

Kurum, tersane ziyaretindeki konuşmasını, “Mesele, İstanbul’un geleceği meselesi. Mesele, İstanbul’un ehil ellere teslim edilme meselesi ve ben elimden gelen her türlü gayreti sergileyeceğim.” ifadeleri ile sonlandırdı.

Ardından Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği’ne uğrayan Kurum, tersane üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi ve toplantı yaptı.

“Oturduğumuz koltuğu, hizmet ettiğimiz şehri emanet bildik”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da tersane işçileri ile buluştu. Kuzey Star Tersanesi’nde konuşma yapan Kurum, sözlerine, “Gerek genel müdürlük yaptığım dönemde gerek bakanlık yaptığım dönemde, milletimiz için, şehirlerimiz için hep en iyisini, en güzelini yapmanın gayretiyle sahadaydık. Afetlerde, depremlerde, sellerde, yangınlarda iki saat sonra oradaydık. Milletimizin elinden sımsıkı tuttuk. ‘Bir daha ben bu evde yaşayabilecek miyim?’, ‘Acaba memleketimi terk etmek zorunda mı kalacağım?’ gibi endişeli bakışların arasında; hem onları sevindirebilmek, hem onların umudu olabilmek için hep birlikte bir mücadele verdik.” ifadeleri ile başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde hayata geçirdiği projelere değinen Kurum, “Hamdolsun bugün karşınıza gelirken de 5 yılda 365 bin konutu yapmış, her afette milletin yanına gitmiş, 46 bin konutu teslim etmiş, 81 ile 72 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmış, İstanbul’da 173 bin konutun dönüşümünü yürütmüş, vatandaşımızın nerede mülkiyet problemi varsa, nerede imar problemi varsa, o imar problemini çözmek için bir irade ortaya koymuş ve işte burada Tuzla için, İstanbul’un 39 ilçesi için, kentsel dönüşümden depreme kadar, sosyal konut projelerine kadar birçok projeye imza atmış bir kardeşinizim. Bugün de İstanbul’umuz için, sizler için, buradaki esnafımız, buradaki işçimiz, buradaki emekçimiz için bir mücadele vermek üzere yola çıktık.” dedi.

İstanbul için hizmet anlayışı ile durmadan çalışacaklarını belirten Kurum, sözlerine, “Oturduğumuz koltuğu, hizmet ettiğimiz şehri emanet bildik. Bu emanet bilinci ile çalıştık. Malını emanet bildik, orada yaşayan insanını emanet bildik, parasını emanet bildik. Ve bu anlayışla 81 ile hizmet ettik. Şimdi de ‘Sadece İstanbul’ diyerek, İstanbul’un sorunları için, İstanbullu kardeşlerimin her gün yaşadığı problemleri gidermek adına bu mücadeleyi yapacağız. İstiyoruz ki İstanbul’da yaşayan herkes mutlu olsun, başı öne eğilmesin.” diye devam etti.

“Herkesi kucaklamamız lazım”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleyen Kurum, “Verilen vaatlerin hatırlanmadığı bir sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu ülke büyüyecekse, bu şehrin sorunları halledilecekse eğer, bu şehre aziz İstanbul’a ilgi göstermeniz lazım. İstanbul’a sevgi göstermeniz lazım.” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Kurum, şöyle devam etti: “Kim olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, hangi dile, dile, inanca, mezhebe sahip olursa olsun herkesi kucaklamamız lazım. Biz geçmişte de bugün de kimseyi ayırt eden, ötekileştiren bir tarafta olmadık. Bugün Ağrı’ya da gitseniz, Murat Kurum için bunu söylerler, Şırnak’a da gitseniz, Hakkari’ye de gitseniz, ‘Murat Kurum söylerse eğer, yapar.’ derler. Çünkü Murat Kurum bunu geçmişte yaptı. Sözlerini tutmuş biri olarak bugün Tuzla’dayız.”

“Türkiye Yüzyılında İstanbul’umuzu lokomotif şehir yapacak anlayışla çalışacağız”

Murat Kurum, İstanbul’u bir emanet olarak gördüklerini belirterek, “Benim bu şehre ilişkin hayallerim var. Bu şehri emanet olarak gördüğümüz ve bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımız anlayışla çalışacağız. Sizlere hizmet etmek istiyorum. Gerek trafik çilesini, gerek deprem riskini, gerek hane ekonomisini yükseltecek adımları uyum içerisinde çalışarak atacağız. Bahane üreterek, bahanelerin arkasına sığınarak değil; şehrin kaynaklarını şehre kullanarak, milletin parasını millete harcayarak ve burada milletiyle el ele tutup, Türkiye Yüzyılında İstanbul’umuzu lokomotif şehir yapacak anlayışla çalışmak istiyoruz.” diye konuştu.

Yerel seçimin önemine vurgu yapan Kurum, “Bir tarafta bu milletin geleceği için çalışanları; diğer tarafta da kendi geleceği için çalışanları göreceğiz. Bir tarafta bu ülkede, bu şehirde deprem riski ortadan kalksın ve vatandaşımız yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun diyenlerle; diğer tarafta koca 5 yılda İstanbul’da 5 bin konutu dönüştüremeyenleri oylayacaksınız.” dedi. Kurum, mevcut İBB yönetiminin israf kapılarını araladığına işaret ederek, “Şu koca 5 yılda, yapılan metro mesafesi 17,8 kilometre. Bunun dışında hiç yapılmamış ama İstanbul’un kaynağıyla iki günlük konsere 550 milyon lira verilmiş. Milletin parasıyla israfı bitirdik deyip, 500 milyon lira tabelalara reklam verilmiş. Milletin parasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilmeye çalışılmış. Milletin parasıyla işte balya balya paralarla, bir il binasını alamadıklarını bugün görüyoruz. Ve kendilerine yakın bir gazeteci ne diyor? ‘Bir il binasını almaktan acizsin. Bu şehri, bu ülkeyi nasıl yöneteceksin?’ diyor. Burada, bir tarafta beceriksiz, liyakatsiz bir yönetim; diğer tarafta da milleti için gece gündüz çalışanlar var.” diye devam etti.

“Mesele, İstanbul’un ehil ellere teslim edilme meselesidir”

31 Mart’tan sonra algı siyaseti yerine, hizmet belediyeciliği ile yola devam edeceklerini vurgulayan Kurum, “Bugün bu çerçevede istihdam varsa, bu tersanede gemi üretiliyor ve vardiyalı bir sistemde bu tersane çalışıyorsa, burada ortaya koyulan vizyon sayesindedir. Bugün bu ülke TCG Anadolu Gemisi’ni yapıp, tüm dünyaya meydan okuyorsa eğer, buradaki işçi kardeşlerimiz sayesindedir, buradaki emekçi kardeşlerimiz sayesindedir. Biz eğer büyümek istiyorsak, biz eğer gelişmek, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak bu anlayışla çalışmak zorundayız. Algıyla, bu şehirdeki deprem korkusunu gideremezsiniz. Bahaneyle, trafik çilesini bitiremezsiniz. ‘Engellendik’ siyaseti ile bu şehrin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Nitekim geçtiğimiz 5 yılda bulamadıklarını, yapamadıklarını gördük. Sahadayken, emin olun bana bir kere bu işlerle ilgili, bu projelerle ilgili bir tek soru soramadılar. Onlar da biliyor ki bu adam gelirse bu işleri yapar. Bu adam bunu geçmişte yaptı, bugün de yapar.” dedi, devamında da “31 Mart’ta İstanbul’un içine düştüğü o fetret devrinden; hep birlikte yükselişini, dirilişini başlatacağız. Bunu sizlerle başlatacağız, emekçi kardeşlerimizle başlatacağız, İstanbullu hemşehrilerimizle başlatacağız.” cümlelerini kurdu.

Kurum, İstanbul için kentsel dönüşümün önemini “Mesele, İstanbul’un geleceği meselesi. Mesele, İstanbul’un ehil ellere teslim edilme meselesi ve ben elimden gelen her türlü gayreti sergileyeceğim. Her türlü fedakarlığı yapacağım. İstanbul için gece gündüz çalışacağım. Nasıl geçmişte çalıştıysam, nasıl geçmişte koşturduysam, aynı anlayışla koşturacağım. Aynı anlayışla milletimize hizmet edeceğim. İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul’da bir deprem olursa, bu ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelir. İstanbul’da bir deprem olursa bu bir bekâ meseledir. O yüzden, ülkemizin geleceğine sahip çıkalım.” sözleriyle vurgulayarak konuşmasını noktaladı.

Murat Kurum’a tersane ziyareti sırasında; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, MKYK Üyesi Barış Özeroğlu, Kuzey Star Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İmral ve GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran eşlik etti.