Mimar Dr. Nihat Şen, “İstanbul’da 5 yılda 1,5 milyon konut yenilenebilirdi”

İstanbul’u bekleyen deprem riski için atılan adımları ve kentsel dönüşüm tartışmalarını işin uzmanı değerlendirdi.

Türkiye, deprem kuşağında olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalmaya devam ederken deprem uzmanlarında sık aralıklarla uyarılar gelmeye devam ediyor. Özellikle de İstanbul’da beklenen olası deprem riski milyonlarca kişi açısından korkuya neden oluyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine günler kala belediye başkan adaylarının da gündemi deprem. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden şikâyetçi olan İstanbullunun en büyük sorunu ise kentsel dönüşüm çıkmazı.

15 milyonun yaşadığı mega kente talip olan siyasi partilerin belediye başkan adayları ise vaatlerini bu yönde anlatıyor. İstanbul’u depreme dirençli hale getireceklerini vadeden ve projelerini anlatarak seçmenden oy isteyen 12 adayın, vaatlerin gerçeklik payı seçmenin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

İstanbul’da riskli konutların yenilenmesi, alternatif finansman kaynaklarının bulunması, mevcut yürütülen çalışmaların yeterliliği ve önümüzdeki süreçlerde neler yapılmalı sorularını Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen cevapladı.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen

“5 YILDA 1,5 MİLYON KONUT YENİLENEBİLİRDİ”

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen yaptığı açıklamalarda, 5 yılda 1,5 milyon konutun güçlendirilebileceğini ve yenilenebileceğini ifade etti. Kentsel Dönüşüm Uzmanı, 5 yılda atılan adımların yetersiz olduğunu ve daha fazla çalışmaların yapılabileceğini ve 5 yıl önce bu konuda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

İstanbul Belediye Başkan adaylarının vaatlerini, vatandaşa somut bir şekilde açık açık anlatmaları gerektiğini savunan Uzman Mimar Dr. Nihat Şen, bu vaatlerin havada kalmaması gerektiğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen açıklamasında, “Bu vaatler vatandaşa açık açık anlatılmalı. Yıllardır söylüyoruz ancak bizi ciddiye alan yok. Seçilmeden 5 sene önce bu yönde birçok vaat veren aday seçildikten sonra o vaatlerini hatırlamıyor.

İstanbul’da 5 yılda en az 1 milyon konutun yenilenebileceğini yaptığımız çalışmalarla destekliyoruz. Belediyeler burada dâhil olacak ki vatandaşta sürece dâhil olsun. Bu süreci yürütebilmek için deneyimli kadroya ihtiyaç var.

Bilgi, deneyim, tecrübe gerekiyor. Merkezi hükümete de çok büyük maddi yük getirmeden, maliyetini kendi bünyesinden çıkarabilecek bir kentsel dönüşüm modeliyle bunu başarmak mümkün. 5 yılda 1 milyonun üzerinde konutu güçlendirebilir ve yenileyebilirdik. Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde geçerli.

Bu işi siyasi terimlerden uzak tutmak gerek. Bu ulusal bir güvenlik problemi. Zaman çok değerli, 5 yıl geçirdik birçok adım atılabilirdi mümkündü. Bir 5 yıl sonra aynı şeyleri ifade etmemeyi diliyorum” şeklinde konuştu.