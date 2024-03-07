Eyüpsultan’a, Başkan Deniz Köken 5 Bin Araçlık Otopark Projeleri Hazırladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in açıkladığı yeni dönem projelerinin içerisinde otoparklar da yer alıyor. 10 mahallede yapacağı otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “İlçedeki önemli sorunlar arasında otopark meselesi bulunuyor. Otopark projemizi hızlıca hayata geçireceğiz” dedi.
Başkan Deniz Köken, otopark sorunun çözümü için Kemerburgaz Otoparkı, Yeşilpınar Otoparkı, Düğmeciler Otoparkı, Çırçır Otoparkı, İslambey Otoparkı, Göktürk Otoparkı, Alibeyköy Otoparkı, Rami Otoparkı, Defterdar Otoparkı ve Güzeltepe Otoparkı yapılacağını belirtti.
“5 BİN ARAÇLIK OTOPARK PROJELERİNİ HAZIRLATTIK”
Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Deniz Köken, “Otopark meselesi bütün anketlerimizde sorun olarak ilk beşte yer alıyor. Biz de çözüme katkı sunmak amacıyla 10 mahallede yaklaşık 5 bin araçlık otopark projelerini hazırladık” dedi.
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