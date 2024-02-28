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Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi’den, Halk Eğitimi Merkezi’ne ziyaret

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Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde el hünerlerini sergileyen kadınlarla sohbet eden Ekşi, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar, Kadem Başkan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacakları kermese davet etti.

Kadınlara yönelik projelerini anlatan Kadem Ekşi, fitness ve pilates salonları ile kadınların özel eğitmenler eşliğinde düzenli spor yapmalarına imkan sağlayacaklarını söyledi.

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“Her mahallede kreş olacak”

Çalışan anneler için mahalle kreşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kadem Ekşi, “Şu anda Maltepe’de 9 kreşimiz var. Biz her mahalleye bir kreş yapacağız. Çalışan anneler var. Eskiden büyükanneler dedeler bakıyordu. Annelere destek olmamız lazım. Bir yere gezmeye gittiğinizde de çocukları kreşlere bırakabileceksiniz” dedi.

 

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berkay
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ak parti
kadem ekşi
maltepe belediye başkan adayı

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