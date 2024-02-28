Türkiye’ye soğuk hava kütlesi iniyor! Kar bekleyenler dikkat son dakika meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel müdürlüğü son dakika duyurdu. Meteoroloji Genel müdürlüğünden kış bitti diyenlere üzücü haber geldi. Kış bitmedi, kar geliyor. İşte meteoroloji o tarihte kar duyurusu.

Son dakika kış bitmedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika kar ve kış açıklaması. Mart ayına girmemize az bir süre kala Meteoroloji gEnel Müdürlüğü kış ve kar haberi duyurdu. Kar bekleyenlere güzel haber şimdi geldi. Rusya üzerinden ülkemize girecek soğuk hava karı da beraberinde getirecek.

Mart ayına dikkat!

Meteoroloji Genel müdürlüğü yaptığı son gözlemde, Mart ayının şubat ayından kat ve kat soğuk geçeceğini açıkladı. Ecmwf ortalamalarına göre, Mart ayında İskandinavya yükseği desteğiyle ve Omega Blocing basınç desteği ile Rusya üzerinden ülkemize soğuk hava dalgası inecek.

Mart ayı ortasında kar sürprizi!

Genel müdürlük, özellikle mart ayının 2. haftası itibariyle başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere tüm iç anadolu ve doğu anadolu da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Mart ayının ikinci haftası itibariyle hiç yağmayan kar yağışı Mart ayında ülkemize inecek.

Mart ayı kış tahminin yayınladı!

Mart ayında meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç ve doğu ile kuzey yanı Türkiye genelinde hava mevsim normellerinin çok altında soğuk geçecek.

Batıda Ege, Trakya, Martmara ve Kuzey Karadeniz bölgeleriyle güney iç ve doğu bölgelerinden yağış bekleniyor.

Mart ayı içerisinden majör ısınmaya bağlı Kutup girdabı da görülebilecek. Mart ayının özellikle 10-31 tarihleri arasında yurdumuzu soğuk ve yağışlı havalar etkisi altına alacak. İç Anadolu, Karadeniz ve iç kesimlerde kar yağışı ihtimali oldukça yüksek.