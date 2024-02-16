Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! Paranız yanabilir!

Ziraat Bankası’nda varlığı olanlar için acil duyuru yapıldı. Eğer işlem sağlamazsanız mal varlığınızı kaybedebilirsiniz.

Ziraat Bankası, milyonlarca müşterisini doğrudan etkileyen hayati bir duyuruyu kamuoyu ile paylaştı. Bu duyuruya göre, 10 yıldır hiç kullanılmamış hesaplardaki paralar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılacak. Bu gelişme, finansal yönetim ve mevduat güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bankadan gelen duyuruda işlem yapmanız gereken son gün de aktarıldı. Eğer bu sürenin sonunda hala işlem yapmadıysanız varlıklarınız fona aktarılacaktır. Konuyla ilgili çok fazla soru işareti dolaşıyor. Güncel olarak yapacağınız herhangi bir işlem varlıklarınızı güvence altına almanızı sağlayabilir.

Hareketsiz Hesaplardaki Varlıklarınız Tehlikede

Banka, uzun süredir hareketsiz duran hesapları tespit etmiş ve bu hesapların listesini resmi web sitesi www.ziraatbank.com.tr üzerinden yayımlamıştır. Yayımlanan listede adı geçen hesap sahipleri, 14 Haziran 2024 tarihine kadar Ziraat Bankası şubelerine başvurarak hesaplarını aktif hale getirebilir veya mevcut bakiyelerini koruyabilirler. Bu adım, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine dayanıyor. Kanun, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan, hak sahibi tarafından en son talep, işlem veya yazılı talimattan itibaren on yıl içinde talep edilmeyenlerin zaman aşımına uğrayacağını belirtiyor. Ziraat Bankası’nın bu hamlesi, söz konusu kanuni düzenlemenin bir gereği olarak karşımıza çıkıyor. Bankanın duyurusu, hesap sahiplerine ciddi bir çağrıda bulunuyor: Eğer hesaplarınızda uzun süredir herhangi bir işlem yapmadıysanız ve adınız bankanın yayımladığı listede geçiyorsa, belirlenen tarihe kadar banka şubelerine başvurmanız gerekiyor. Bu başvuru, hesaplarınızın zaman aşımına uğramasını önleyecek ve mevduatlarınızın devlete devri gibi bir durumun önüne geçecektir.

Ziraat Bankası’nın bu duyurusu, finansal bilinç ve hesap yönetimi konularında müşterilerine önemli bir hatırlatma yapıyor. Hesap sahipleri için harekete geçmenin zamanı geldi. Unutmayın, zaman aşımına uğrayan hesaplar için belirlenen son tarih 14 Haziran 2024’tür. Bu tarih, hesaplarınızı korumak ve finansal haklarınızı güvence altına almak için son fırsatınız olabilir.

İnternet Sitesinden Kontrol Sağlayabilirsiniz

Müşteriler, Ziraat Bankası’nın resmi web sitesindeki sorgulama ekranı aracılığıyla hesap durumlarını kolayca kontrol edebilirler. Ayrıca, banka şubeleri, müşterilere konu hakkında detaylı bilgi sağlamak ve gerekli işlemleri yapmak için hazır beklemektedir. Eğer kafanıza takılan bir soru işareti olur ise kamu bankasının müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.