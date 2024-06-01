Yıldız, Tasarruf Genelgesi Yerel Basını Zora Sokuyor!

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip olan yerel basına olumsuz yansıması hususunda değerlendirme yaptı.
Yıldız, açıklamasında; “Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, ülkemizin basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip olan yerel basını ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır. Zaten ekonomik sıkıntılarla mücadele eden yerel medya kuruluşları, bu genelge ile getirilen kısıtlamalar nedeniyle daha da zorlanacaktır.
Yerel basın, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan, yerel sorunları gündeme taşıyan ve yerel demokrasinin güçlenmesine katkı sunan vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, Tasarruf Genelgesi’nin getirdiği kısıtlamalar, bu önemli görevi yerine getirmeyi imkansız hale getirebilir.
Bu bağlamda, aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz:
Ekonomik Zorluklar: Yerel basın kuruluşları, reklam gelirlerinin düşmesi, artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeniyle zaten zor günler geçirmektedir. Tasarruf Genelgesi ile getirilen ek kısıtlamalar, bu zorlukları daha da artıracaktır.
Basın Özgürlüğü: Ekonomik baskılar, basın özgürlüğünü ve bağımsız haberciliği tehdit etmektedir. Yerel basının zayıflaması, halkın bilgiye erişimini kısıtlayacak ve demokratik süreçlerin şeffaflığına zarar verecektir.
Yerel Demokrasi: Yerel basın, yerel yönetimlerin denetlenmesi ve halkın yönetime katılımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu kuruluşların faaliyetlerinin kısıtlanması, yerel demokrasiyi zayıflatacaktır.
Bu nedenlerle, hükümeti Tasarruf Genelgesi’ni yeniden gözden geçirmeye ve yerel basının karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletecek önlemler almaya davet ediyoruz. Yerel basının ayakta kalabilmesi, demokratik bir toplumun sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır.
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu olarak, yerel basının yanında olduğumuzu ve bu haksız uygulamalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.
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